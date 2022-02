Beijing 2022

De openingsceremonie is de ideale manier om de voorpret voor al die sportieve hoogtepunten te voeden. De show is ongetwijfeld spectaculair, aansluitend bij de Chinese tradities en cultuur. Bovendien steekt een legendarische sportheld de olympische vlam aan. Het is op dit moment nog een verrassing wie dit gaat doen.De olympische fakkel is momenteel bezig aan een reis in estafettevorm door China. Op vrijdag komt hij aan in Peking. Wanneer de vlam brandt, zijn de Olympische Spelen officieel begonnen!

De openingsceremonie vindt plaats in het nationale stadion van Peking, door zijn vorm ook wel het 'Vogelnest' genoemd. Het is niet voor het eerst dat de Olympische Spelen hier begonnen. In 2008 gingen in dit stadion de Zomerspelen officieel van start. In het stadion is plaats voor 80.000 mensen, maar vanwege de coronacrisis zijn de meeste stoeltjes niet gevuld. Slechts een handjevol mensen is welkom op uitnodiging. Zij mogen niet zingen of roepen, maar wel klappen.De vlaggenceremonie is een hoogtepunt van de opening. Eén voor één presenteren de landen zich aan het publiek. Namens Nederland dragen Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert de vlag. Nuis won vier jaar geleden twee keer goud. Van Zundert is de eerste Nederlandse deelneemster aan het kunstrijden op de Olympische Spelen sinds Dianne de Leeuw in 1976.