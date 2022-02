Beijing 2022

Kummer is nog niet helemaal vrij om te gaan en staan waar ze wil. Ze zal naar de piste vervoerd moeten worden met 'speciaal vervoer' totdat haar drie weken quarantaine erop zitten.

Verplichte quarantaine

De Zwitserse heeft zich om 'eigen redenen' niet laten vaccineren. Om die reden is ze ook vroeg naar Peking vertrokken, want volgens de protocollen moeten ongevaccineerden drie weken in quarantaine voordat ze mogen trainen of ander activiteiten willen doen. Kummer heeft dit geaccepteerd en heeft op haar hotelkamer een klein trainingskamp belegd, zo is te zien op haar Instagram.

Laatste Spelen

Kummer doet in Peking hoogstwaarschijnlijk mee aan haar laatste Olympische Spelen. In 2014 beleefde ze op de Spelen in het Russische Sotchi haar grootste triomf door op de parrallelreuzenslalom de gouden medaille te veroveren. Vier jaar later in Pyongchang kon ze haar olympische titel niet verdedigen. In Korea eindigde de Zwitserse als zestiende.

