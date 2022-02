Beijing 2022

Eerst even terug naar afgelopen zomer. In Tokio vonden de Zomerspelen 2020 plaats, en dat in 2021. Corona had er al voor gezorgd dat het evenement een jaar later plaatsvond, maar de epidemie was ook de oorzaak dat de atleten moesten presteren voor vaak lege tribunes.

Oranje volksverhuizing

Een scenario dat Parijs wil voorkomen. En daar heeft het natuurlijk alle schijn van. Voorzichtig gaan steeds meer coronamaatregelen van tafel. Over twee jaar, in het gunstige zomerseizoen, rekenen we op volle stadions en natuurlijk op het massaal ouderwets vieren van de Nederlandse medailles met de atleten. Met de Spelen zo dicht bij huis wordt het een massale oranje volksverhuizing.



Alleen daarom al lijken de Spelen in Parijs een topevenement te worden. En dat verdient de lichtstad ook. Precies 100 jaar na het doven van de laatste olympische vlam in de stad kan Parijs helemaal los om zich van zijn beste en meest sportieve kant te laten zien.

Openingsceremonie





Tijdens de openingsceremonie is direct al het grote contrast zichtbaar met Tokio vorig jaar en recent in Peking. De start van de Spelen vinden namelijk plaats op een unieke manier, midden in de stad. De atleten varen in 160 verschillende boten over een prachtig verlichte Seine en passeren op deze manier alle hoogtepunten van de stad. Dit keer niet voor het oog van een handjevol bobo's, maar te midden van een menigte van zo'n 600.000 toeschouwers. Dat is nog eens een olympische ontvangst!

Andere steden

De stad toont zichzelf ook goed tijdens de sporten zelf. Denk hierbij aan traditionele wedstrijden als het wielrennen en de marathon dwars door het centrum. Maar ook skateboarden, BMX’en en 3x3 basketbal op de Place de la Concorde gaan prachtige beelden opleveren!



Het worden niet alleen de Spelen van Parijs, maar van heel Frankrijk. In het grote Stade de France vinden de atletiekonderdelen en het rugby plaats. Het voetbal wijkt uit naar het Parc des Princes, maar ook in andere grote steden als Bordeaux, Marseille en Lyon kun je voetbalspektakel verwachten.

Surfen op Tahiti

Bijzonder is ook dat de surfers verblijven op grote afstand van de andere sporters. Het Franse eiland Tahiti is hun uitvalsbasis met wedstrijden op de Grote Oceaan. Zeker voor de lokale inwoners wordt dit een bijzondere kennismaking met de Spelen!



Nieuw op het programma is breakdance. Dit betekent dat over 2,5 jaar de termen als ‘headspin’, ‘sixstep’, ‘toprock’ en ‘flare’ je om de oren vliegen. Zeker omdat Nederland met Menno van Gorp een drievoudig wereldkampioen kan afleveren aan de Spelen.

Medaillespiegel bestormen

Al jaren zijn wij als klein land een sensatie op de medaillespiegel en elk jaar eindigen we hoger. Dat bleek ook weer tijdens de afgelopen Winterspelen in Peking. Onder anderen Irene Schouten, Ireen Wüst, Kjeld Nuis, Thomas Krol en de shorttrackvrouwen onder aanvoering van Suzanne Schulting brachten ons land internationaal aanzien.

In Tokio verpulverden we al ons eigen medaillerecord, dat op 25 stond. In Japan werden dat er elf meer. Als we ons in dit tempo doorontwikkelen, naderen we de wereldwijde top-5 met landen als de Verenigde Staten, China, Groot-Brittannië en Rusland.



Wereldtoppers als Sifan Hassan en Femke Bol staan in 2024 nog aan de top, we domineren nog steeds het vrouwen- en baanwielrennen, kunnen juichen bij teamsporten als handbal, hockey en voetbal en slaan toe op en in het water.



Parijs organiseert niet alleen de eerste Olympische Spelen na de coronacrisis, het kan ook wel eens een historisch Nederlands feestje worden!



