Pechstein komt in Peking voor de achtste keer in actie op de Olympische Spelen. Nooit eerder kwam het voor dat een vrouw zo vaak meedeed aan het vierjaarlijkse sportfestijn. De zesvoudig olympsich kampioen zal in Peking samen met landgenote Michelle Uhrig van start gaan op de massastart.

Eurosport heeft een uitgebreid verhaal gemaakt over de Duitse schaatskoningin , die ondanks enorm veel successen ook een aantal ups en downs kende.

Laatste Spelen

Als haar loopbaan er inderdaad opzit na Peking, dan kan ze tevreden naar haar uitpuilende prijzenkast gaan kijken. Pechstein werd vijf keer olympisch kampioen, zes keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en 41 keer Duits nationaal kampioen. Het moge duidelijk zijn dat dit record voor altijd in haar handen zal blijven.

Pechstein met haar gouden medaille van Salt Lake City Foto: Getty Images

