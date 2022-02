Beijing 2022

Afgelopen zomer brak turnster Simone Biles een lans voor het bespreken van mentale problemen. De grote favoriete voor meerdere gouden medailles had last van ‘twisties’, een probleem waarbij het hoofd het lichaam niet goed aanstuurt om rotaties te maken. Uiteindelijk deed ze alleen mee op de balk, daarop won ze brons.

In navolging van Biles en de Amerikaans-Japanse tennisster Naomi Osaka, spreken ook verschillende wintersporters zich uit in Peking. Tweevoudig olympisch kampioene Mikaela Shiffrin, ook in Peking favoriete op de slalom en reuzenslalom , ging tweemaal onderuit op die afstanden. Op de kritiek die volgde reageerde haar vriend Aleksander Aamodt Kilde op Instagram.