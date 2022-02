Sportpsychologe Yara van Gendt en de journalisten Hans Klippus en Thomas Schuurman schoven vandaag aan bij Herbert Cool en bespraken onder andere de gouden race van Nuis en de beslissing van Jelinkova om vroegtijdig het olympische dorp te verlaten. Vooral de mentale aspecten die hierin een grote rol spelen kwamen in deze aflevering aan bod.

JELINKOVA

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit zijn alle medaillewinnaars op dag vier van de Olympische Spelen 6 UUR GELEDEN

Adriana Jelinkova was de eerste Nederlandse skiester die zich voor de Winterspelen wist te kwalificeren sinds Margriet Prajoux-Bouma daar zestig jaar geleden in slaagde. Het liep uit tot een deceptie. Al in de eerste run van de reuzenslalom vloog ze uit de bocht en miste zo een poortje.

"Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen", gaf ze al kort na die race aan. Uit stress voortkomende angstaanvallen noopten haar voor zichzelf en haar eigen welzijn te kiezen.

DAPPER

"Een superdapper besluit", vindt Yara van Gendt. Door een zware knieblessure moest Jelinkova in een strijd tegen de klok zichzelf zien gereed te krijgen voor haar olympische droom. Een blessure is stress, zo weet Van Gendt, die het boek Leren revalideren schreef, omdat er allemaal factoren waarop je geen invloed hebt bij komen kijken.

Beijing 2022 | Geëmotioneerde Jelinkova: "Ik wist niet of ik mocht starten vandaag"

"Het gaat om het welzijn van de sporter, dat zij dan zegt: "Ik ben niet oke" en dan ervoor kiest om naar huis te gaan, is dan heel knap."

NUIS

Kjeld Nuis kreeg in aanloop naar de Spelen tegenslag te verwerken. Hij miste op het OKT zijn eerste kans op een ticket voor de 1000 meter - een afstand waarop hij toch als een kanshebber gezien had mogen worden - maar revancheerde zich met kwalificatie en nu dus een gouden medaille op de 1500 meter.

Thomas Schuurman sprak hem vier jaar geleden al na zijn eerste gouden medaille: "Hij was toen al rustig. Had toen ook al zijn slechtste fase achter de rug." Nuis greep de twee Olympische Spelen daarvoor steeds net naast kwalificatie en sprak daarna uitvoerig met psychologen.

Beijing 2022 | Kjeld Nuis wint weer Goud op de Olympische 1500 meter

"Hij heeft geleerd om te gaan met factoren waarop je geen invloed hebt en dat bracht hem rust. Hij is erin gaan geloven en dat hij dan de weg omhoog weet te vinden op het moment dat het erom gaat, is voor mij de belangrijkste prestatie van vandaag."

DRUK

"Het is des te zwaar als je een debutant bent, zeker als jouw sport maar een keer in de vier jaar in de belangstelling staat en je ineens weet dat er miljoenen mensen naar je kijken", concludeert Klippus.

DE SLOTRONDE

