Beijing 2022

Adviezen

NOC*NSF doet dit na adviezen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en inlichtingendienst AIVD. De bond wint uit veiligheidsoverwegingen advies in voor elke Olympische Spelen, maar het is voor het eerst dat sporters wordt afgeraden communicatiemiddelen mee te nemen.

"Dat is gebruikelijk. Daarbij zoomen we heel sterk in op de veiligheidssituatie in een land, op de politieke context maar ook op cybersecurity", aldus technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks.

Peking 2008

Het is niet de eerste keer dat China vanwege privacyschendingen tijdens de Spelen in het nieuws komt. Tijdens de Olympische Spelen van 2008 die ook in Peking werden gehouden moesten hotels, volgens Amerikaanse media, afluisterapparatuur plaatsen om zo sporters, stafleden en andere mensen van buitenaf af te luisteren. Sindsdien is de situatie niet verbeterd in het land. Doordat China al het internetverkeer kan inzien en het gebruik van een veilige VPN-verbinding haast onmogelijk is, is het waarborgen van de privacy een hele lastige opgave.

'Schone' apparatuur

Er zijn naast deze ingrijpende maatregelen ook nog een tal van andere acties ondernomen om de (online) veiligheid van de Nederlandse sporters te garanderen, maar daar wil Hendriks niks over kwijt. Om toch nog enige vorm van communicatie te kunnen hebben, krijgen de sporters en de stafleden ‘schone apparatuur’ mee naar de Chinese hoofdstad.

