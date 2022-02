Beijing 2022

Een van de meest opvallende outfits van de afgelopen dagen komt van het ijsdansduo Tim Dieck en Katharina Muller. Als iconisch duo Harley Quinn en The Joker stonden zij tijdens de teamwedstrijd op het ijs.

Katharina Müller en Tim Dieck Foto: Getty Images

Bij het shorttracken is Itzhak de Laat een echte trendsetter. De Nederlander staat ieder jaar op de baan met een prachtige door hemzelf ontworpen helm. Voor de Olympische Spelen heeft hij uitgepakt met een oranje tijger met een ‘thug-life-bril’. Hopelijk zal het hem geluk brengen.

Bij het biatlon is het geweer een plek, waar atleten hun creativiteit op bot kunnen vieren. In de wedstrijden zien we veel fel gekleurde en speciaal ontworpen wapens. Dit jaar heeft Tsjechische Marketa Davidova de mooiste. Ze schiet met een heus eenhoorngeweer.

Tijdens de openingsceremonie maakte de Italiaanse ploeg een curieus fashionstatement. Tuurlijk, de Italiaanse ‘tricolore’ is prachtig, maar in pacmanvorm komt die toch minder mooi uit.

Prada staat natuurlijk bekend om haar ‘haute couture’ en luxueuze damesoutfits. In Peking laten ze zich ook van hun vette kant zien. De Amerikaanse Julia Marino snowboard met een cool board van het merk. Hebben? Ze zijn ook online te koop voor 3600 dollar.

Julia Marino in actie op haar Pradaboard Foto: Getty Images

Volgens velen waren de outfits van de Britse ploeg het hoogtepunt van de openingsceremonie. De simpele, door Ben Sherman, ontworpen outfits konden op veel digitale bijval rekenen.

Team GB bij de openingsceremonie Foto: Getty Images

