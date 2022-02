"Alle Olympische Spelen hebben hun tragiek en uiteindelijk herinner je je toch de incidenten," steekt de ervaren Klippus, die elf Spelen van dichtbij meemaakte, van wal. "De aanslag op Nancy Kerrigan, de foutieve wissel van Sven Kramer en dit keer misschien wel de zaak-Valieva."

Ad

MENTAL GAMES

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit zijn alle medaillewinnaars op dag twaalf van de Olympische Spelen 2 UUR GELEDEN

"Ze huilde vooraf en achteraf, maar tijdens haar kür was ze geweldig," concludeert de journalist als Herbert Cool hem vraagt of je deze Spelen mag typeren als de "mental games".

Beijing 2022 | Valieva in tranen na korte kür individuele wedstrijd

Atleten spreken zich steeds vaker uit over het mentale aspect. "Daarin spelen ook de restricties rond Corona een rol." Het heeft er wel voor gezorgd dat er weinig favorieten zijn weggevallen en zelfs in de enkele onderdelen dat dat wel het geval is: "De uitslag staat in de boeken en dat blijft overeind staan."

DE SLOTRONDE

Door de late start van de halve finales van het ijshockey was er vandaag maar tijd voor een korte aflevering van De Slotronde, de olympische podcast van Eurosport. De Slotronde luister je dagelijks tussen 5 en 20 februari in je favoriete podcast-app.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Waarom sporten skiërs en biatleten met tape op het gezicht? 6 UUR GELEDEN