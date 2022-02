Beijing 2022

Het zijn nog niet de Winterspelen van de Amerikanen. Doordat Team USA nog geen enkele gouden medaille wist te bemachtigen, bivakkeert de Amerikaanse equipe nu ergens onderin het medailleklassement. Het moet op dit moment zelfs warme oorden als Australië en Nieuw-Zeeland voor zich dulden.

TELEURSTELLING

Superster Mikaela Shiffrin ging al na een paar poortjes onderuit, terwijl de val van haar collega Nina O'Brien zelfs resulteerde in een dubbele beenbreuk. Vandaag ging Joey Mantia met hoge verwachtingen van start, maar die kon hij verre van inlossen. De Amerikaan eindigde op een teleurstellende zesde plek, twee seconden achter op winnaar Kjeld Nuis.

Na de teleurstellende race van Mantia, restte de Amerikanen nog één kans om de goudkoorts te stillen, maar Jessie Diggins kwam op de langlaufsprint niet verder dan brons, achter de Zweedsen Jonna Sundling en Maja Dahlqvist. Daarmee komt er weer een olympische dag ten einde zonder gouden medaille voor Team USA.

GOUDEN GU

Des te pijnlijk is het succes van Eileen Gu. De wieg van de snowboardster stond in San Francisco, maar in 2019 koos ze ervoor om uit te komen voor China, het geboorteland van haar moeder. De 19-jarige atlete is de grote Chinese ster op deze Spelen en werkt in het dagelijks leven zelfs aan een modellencarrière.

Gu won vandaag de gouden medaille op de Big Air met een sensationele laatste sprong. Haar prestatie kon rekenen op applaus van IOC-voorzitter Thomas Bach en tennister Peng Shuai. Gu is namelijk een pion in een geopolitiek spel tussen haar geboorteland - waar ze bovendien nog woont - en het land dat ze sportief vertegenwoordigt.

CHEN

Is er dan helemaal geen reden tot juichen voor de Amerikanen? Die is er wel. Hun kunstschaatstroef Nathan Chen is namelijk hard op weg naar het goud. Waar zijn concurrent en Japanse publiekslieveling Yuzuru Hanyu tegenviel, verbeterde de Chinese Amerikaan met een geweldige korte kür het wereldrecord met een score van 113,97 punten.

