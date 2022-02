Beijing 2022

De twee Britse schaatsers, Ellia Smeding en Cornelius Kersten, waren de dag gewoonweg vergeten. "We moeten op een KFC-date gaan. Het is het enige wat we echt kunnen doen in het dorp. We gaan KFC of pizza eten", aldus Smeding. De in Haarlem geboren Kersten had nog een ander idee: "Misschien gaan we samen wel voor een romantisch kapsel."

Het werd uiteindelijk de KFC-date die Smeding voorstelde.

Geluk

Amerikaanse kunstschaatsers Madison Chock en Evan Bates, die een koppel vormen zowel op als naast het ijs, hoeven die afstand niet te houden. De Japanse Misato Komatsubaru en Tim Koleto, die dezelfde sport beoefenen als de Amerikaanse geliefden, zitten in de dezelfde situatie. Tim, een geboren Amerikaan, zei hierover: "Gelukkig is er hier een bloemist in de Olympische bubbel!"

Minder geluk

Mikaela Shiffrin en Aleksander Aamodt Kilde hebben minder geluk. "Met corona en alle beperkingen moet je heel voorzichtig zijn. Je ziet haar, maar je kunt haar niet echt aanraken, je kunt niet echt veel bij haar zijn. Maar het is heel fijn om Mikaela hier te hebben", zo stelt Kilde.

