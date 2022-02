Beijing 2022

Snel en koud

Zoals alle wintersporten is het tijdens het uitvoeren van deze sporten vaak bijzonder koud. Of het nu skiën, langlaufen, schaatsen of biatlon is, de strijd wordt gestreden op ijs of in sneeuw, en daarvoor zijn koude omstandigheden een vereiste. Tijdens het alpine skiën zakte de temperatuur tot wel -20 graden Celsius.

De skiërs en biatleten zijn op topsnelheid al bijzonder snel onderweg. De snelheden kunnen oplopen tot ongeveer 150km/h. Met die snelheden wordt de kou nog maar een extra aangedikt. Dus met 150km/h en door -20 graden Celsius is al niet prettig, maar er bestaat dan ook de kans dat de neuzen of jukbeenderen gaan branden van de kou. Daarom sport onder andere biatlete Amy Baserga met de tape.

Noodzakelijk en gewenst

Daarom is de tape bijna noodzakelijk. Fransman Johan Clarey werd in Beijing met zijn zilver tijdens het alpine skiën de oudste medaillewinnaar ooit op het onderdeel met een leeftijd van 41 jaar. Hij zegt erover: ''Anders kunnen je neus en jukbeenderen permanent wegbranden. Wanneer je de -20 grens passeert, krijg je de klap. Het gezicht is de enige niet bedekte plek.''

De Franse teamdokter Stephane de Jesus is ook fan: ''Het is makkelijk want het past qua vorm, het is er makkelijk af te krijgen en de lijm is niet schadelijk voor de huid.''

De tape is overigens niet nieuw op de Spelen. In Pyeongchang vier jaar geleden was het ook al in gebruik. Toen begon Ted Ligety met een grote blauwe USA sticker over de neus en jukbeenderen.

