De Olympische Spelen in Peking brachten alles wat je er van tevoren van had gehoopt; spektakel, blijdschap, emotie, tranen en veel medailles voor Nederland. De sluitingsceremonie is de perfecte finale van drie weken sport van de bovenste plank. Op discovery+ hoef je hier geen moment van te missen!

Het officiële motto van de Olympische Spelen is 'samen voor een gedeelde toekomst'. Het sluit perfect aan bij de uitdagingen waar de wereld voor staat zoals de coronacrisis en de opwarming van de aarde. Dit thema gaat zeker terugkomen in speeches en de traditionele eindshow. Op welke manier is nog even een verrassing!

Toch staat een groot deel van het programma al vast. Zo kun je de traditionele vlaggenparade verwachten waarin de hoofdrolspelers van de afgelopen weken zich nog één keer laten zien. Namens Nederland draagt Irene Schouten de vlag; een terechte beloning voor haar drie gouden medailles.

Beijing 2022 | Monsterlijke sprint van Schouten voor derde goud

Laatste winnaars

Voor de laatste winnaars wacht een extra bijzondere medaille-uitreiking. De sporten curling, bobsleeën, kunstrijden, ijshockey en alpineskiën eindigen vlak voor de sluiting waardoor het eremetaal wordt overhandigd tijdens de sluitingsceremonie.

Uiteraard neemt ook IOC-voorzitter Thomas Bach het woord en draagt Peking de olympische vlag over aan zijn opvolger. Over vier jaar vinden de Winterspelen plaats in Milaan-Cortina.

En uiteraard staat het doven van de olympische vlam centraal, gevolgd door heel veel vuurwerk!

WAAR KIJK JE?

