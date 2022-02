Curling





In tegenstelling tot schaatsen en ijshockey wordt het ijs met water besproeid om kiezelstenen te creëren. En op die kleine bultjes glijdt zelfs een beginner op sneakers niet uit. Veiliger kan het niet! Laten we zo veilig mogelijk beginnen. Bij curling hoef je nergens vanaf te springen of heel te snel te zijn . Het is de bedoeling om de dolly in het zogenaamde huis te krijgen. Per end speelt elke speler twee stenen terwijl de de teamgenoten vegen om de snelheid van de steen te controleren.In tegenstelling tot schaatsen en ijshockey wordt het ijs met water besproeid om kiezelstenen te creëren. En op die kleine bultjes glijdt zelfs een beginner op sneakers niet uit. Veiliger kan het niet!

Explainer | Hoe zitten de regels op het gebied van curling in elkaar?

Kunstrijden

Ook kunstrijden lijkt veilig. Je moet kunnen schaatsen en een beetje techniek is wel handig. Het gevaar lijkt vooral te zitten in de ‘afgang’ van een glijpartij. Hoewel, bij het paarrijden ben je als vrouw toch echt afhankelijk van de man die je in de lucht gooit!

Bij het paarrijden ben je als vrouw afhankelijk van de man Foto: Getty Images

Alpineskiën





Helaas loopt het niet altijd zo goed af wanneer een skiër valt met een snelheid van zo’n 130 kilometer per uur. Een afdaling kun je gerust gevaarlijk noemen! Alpineskiën is veel meer dan zo snel mogelijk op techniek naar beneden gaan . Balans houden en zorgen dat je de bochten houdt, is minstens zo belangrijk. Hermann Maier weer er alles van. De Oostenrijker vloog in Nagano (1998) met beide ski’s in de lucht door twee afscheidingshekken heen. Het leek een desastreuze val, maar Maier bewees dat hij wel tegen een stootje kan. Hij stond weer op en won daarna twee gouden medailles!Helaas loopt het niet altijd zo goed af wanneer een skiër valt met een snelheid van zo’n 130 kilometer per uur. Een afdaling kun je gerust gevaarlijk noemen!

Beijing 2022 | De val en wederopstanding van Hermann Maier in Nagano 1998

Bobsleeën

Tsja, waar plaats je bobsleeën? Ga maar eens in een bob zitten en dan met maximaal 150 kilometer per uur naar beneden. Maar aan de andere kant, hoe ingewikkeld is het wanneer je niet de stuurman bent? Je neemt een heel harde aanloop, springt in de bob en vervolgens doe je je hoofd tussen je knieën en wacht tot je veilig beneden bent. Nou vooruit, die veiligheid is wel een dingetje.

Winter pass | Een inkijkje bij de Formule 1 op het ijs… oftewel: bobsleeën!

Rodelen en skeleton

Rodelen en skeleton worden vaak in één adem genoemd met bobsleeën. Deze vergelijking is natuurlijk logisch, want de snelheid en baan zijn nagenoeg gelijk. Maar waar je je met bobsleeën nog verschuilt in de bob, ga je bij deze sporten bijna onbeschermd op een ‘plankje’ naar beneden.



Skeleton plaatsen we qua gevaar nog net boven het rodelen. Want op je buik liggend met je hoofd naar voren op topspeed naar beneden is alleen geschikt voor de echte durfals!

Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt skeleton?

Schansspringen





Hoe gevaarlijk het is weet ook Daniel-André Tande. De Noor beoefent de sport ondanks zijn hoogtevrees. Desondanks won hij goud met Noorwegen tijdens de landenwedstrijd in Pyeongchang (2018). Vorig jaar maakte hij echter een horrorcrash tijdens de wereldbeker in het Sloveense Planica. Hij liep onder andere een doorboorde long en een gebroken sleutelbeen op, maar gelukkig kwam hij weer bovenop. Voor zijn hoogtevrees zal het in elk geval niet hebben geholpen!



Overigens kan het nog extremer dan schansspringen alleen. Want bij de Noordse combinatie moeten de deelnemers na hun sprong van grote hoogte ook nog eens 10 kilometer gaan langlaufen. Ze blijven dan wel met beide benen op de grond, dat scheelt. Schansspringen is de ultieme gevaarlijke sport ! Eerst met 100 kilometer schuin naar beneden suizen en dan zweven door de lucht, op tientallen meters hoogte. En dat terwijl de mens allesbehalve is gemaakt om te vliegen! Eén foutje en je valt verschrikkelijk hard naar beneden. En of dat niet genoeg is, moet je ook nog eens gefocust zijn op je techniek. Want je moet natuurlijk wel netjes door de lucht vliegen en charmant op je benen terecht komen.Hoe gevaarlijk het is weet ook Daniel-André Tande. De Noor beoefent de sport ondanks zijn hoogtevrees. Desondanks won hij goud met Noorwegen tijdens de landenwedstrijd in Pyeongchang (2018). Vorig jaar maakte hij echter een horrorcrash tijdens de wereldbeker in het Sloveense Planica. Hij liep onder andere een doorboorde long en een gebroken sleutelbeen op, maar gelukkig kwam hij weer bovenop. Voor zijn hoogtevrees zal het in elk geval niet hebben geholpen!Overigens kan het nog extremer dan schansspringen alleen. Want bij de Noordse combinatie moeten de deelnemers na hun sprong van grote hoogte ook nog eens 10 kilometer gaan langlaufen. Ze blijven dan wel met beide benen op de grond, dat scheelt.

Lillehammer | Kramer: "Leuk om van de grote schans te springen"

