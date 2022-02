Beijing 2022

Eindeloze quarantaine voor niet-gevaccineerden

De boodschap van de organisatie wat betreft vaccinaties was duidelijk. Laat je vaccineren, want anders gaat het heel erg moeilijk voor je worden om een goede prestatie te leveren. Atleten die niet uiterlijk twee weken voor het begin van de Olympische Spelen een prik hebben gehad, moeten bij aankomt in China 21 dagen in quarantaine

In deze quarantaine is het niet mogelijk om frisse lucht op te zoeken of op enige andere wijze de kamer te verlaten. Het moge duidelijk zijn dat 21 dagen lang in een kamer zitten geen ideale voorbereiding is op een sportieve topprestatie.

De bubbel

Eenmaal aangekomen in het olympisch dorp worden atleten en begeleiders elke dag getest. Vanaf het moment dat ze de bubbel van dit dorp ingaan, mogen ze hier niet meer uit. Atleten mogen alleen gebruikmaken van olympische vervoersmiddelen en olympische locaties. Op deze manier probeert de organisatie de interactie met de buitenwereld zo veel mogelijk te beperken.

Met de testen is men de atleten wel iets tegemoet gekomen. De gevoeligheid ervan is een tikje naar beneden bijgesteld, omdat deze eerst wel erg hoog was. Hierdoor konden restanten van oude coronagevallen ten onrechte tot nieuwe positieve testen leiden.

Binnen de bubbel moeten de atleten bijna altijd een mondkapje op houden. Alleen tijdens trainingen, wedstrijden, eten, drinken en slapen mogen ze deze afdoen. Verder moet men te allen tijde minimaal twee meter afstand van elkaar houden en zijn er in de eetzaal schotten tussen de verschillende stoelen geplaatst.

Quarantainehotel

Een atleet die onverhoopt toch positief test, moet naar het quarantainehotel. Bij de Olympische Spelen van Tokio was er nogal wat ophef over deze hotels, omdat de atleten geen bezoek mochten ontvangen en ook geen buitenlucht gegund werd. Dit laatste is nog steeds het geval, maar in Peking mogen deze atleten wel bezoek krijgen van de begeleiding en is er de mogelijkheid tot mentale hulpverlening.

De Chinese overheid bepaalt vervolgens wanneer de atleet in kwestie weer uit het hotel mag vertrekken. Dit heeft vooral te maken met het produceren van een aantal negatieve PCR-tests.

Alleen Chinees publiek

Op de tribunes zijn alleen Chinese fans welkom en ook binnen China worden uitzonderingen gemaakt. Alleen de bewoners van het vaste land worden toegelaten als toeschouwer. We zien deze Winterspelen dus geen juichende koning Willem-Alexander op de schaatstribunes.

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022

