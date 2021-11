Beijing 2022

Shorttrack

Bij het shorttrack zijn alle ogen gericht op Suzanne Schulting . De nummer één van de wereld pakte op de Olympische Spelen van Pyeonchang goud op de 1000 meter en is van plan om haar collectie in Peking flink uit te breiden. Voorlopig is de koningin van het Nederlandse shorttrack verzekerd van een startbewijs op de 1000 en de 1500 meter, maar daar blijft het vermoedelijk niet bij.

Schulting zal in Peking hoogstwaarschijnlijk op alle mogelijke afstanden in actie komen en ook voor de aflossingsteams een belangrijke pion zijn. Itzhak de Laat is de tweede Nederlandse shorttracker die al geplaatst is. Hij komt sowieso uit op de 1000 meter bij de mannen.

De KNSB bepaalt wie er namens Nederland uitkomt op de verschillende afstanden, tenzij rijders dit zelf afgedwongen hebben. Schulting en De Laat pakten allebei meerdere medailles op deze afstanden tijdens de Wereldbeker-wedstrijden en dat is voldoende om zeker te zijn van een startbewijs. De rest van de plaatsen wordt door de KNSB aangewezen.

Het wordt nog een flinke hoofdbreker voor de bond om te bepalen wie de plekken invullen. Nederland deed het zo goed tijdens de World Cups dit jaar dat het maximale aantal olympische startbewijzen is afgedwongen. Nederland gaat in februari met een gigantische delegatie shorttrackers richting Peking.

De Wereldbeker in Dordrecht van 25 tot 28 november was de laatste van dit seizoen. De rest van de Nederlanders heeft dus geen mogelijkheid meer om zich via deze route rechtstreeks te plaatsen. Ze hebben de komende weken nog wel de mogelijkheid om zich van hun beste kant te laten zien.

Van 31 december tot 2 januari is het NK in Leeuwarden en van 14 tot 16 januari staat het EK gepland. Dit EK zou in Dresden gehouden worden, maar de organisatie gaf het toernooi terug vanwege de coronacrisis. Het is nog onduidelijk of dit EK op een andere locatie wel doorgaat.

De KNSB heeft tot 24 januari om de sporters aan te melden, maar vermoedelijk zal men de keuze een stuk eerder willen maken, zodat de sporters zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen.

Snowboarden

Bij het snowboarden zijn er twee Nederlanders zeker van de Olympische Spelen. Dit zijn Glenn de Blois op de snowboardcross en Melissa Peperkamp op de slopestyle. De Blois won begin dit jaar een World Cup-wedstrijd in Italië en dwong daarmee een startbewijs af.

Melissa Peperkamp is pas zeventien jaar oud, maar wist zich nu al te kwalificeren dankzij een goed World Cup-seizoen. Andere snowboarders, zoals Niek van de Velden en Cheryl Maas, hebben tot 16 januari de tijd om te voldoen aan de kwalificatie-eisen van het IOC en NOC*NSF.

Skiën

Bij het alpineskiën kwalificeerde zich voor het eerst sinds 1952 een Nederlandse sporter. Adriana Jelinkova wist zich begin dit jaar te plaatsen voor de reuzenslalom, maar scheurde een dag later haar kruisband. Inmiddels is Jelinkova hersteld en bereidt ze zich voor op haar olympisch debuut.

Voor skiërs Max van Rossum en Maarten Meiners zijn de Olympische Spelen slechts een droom. Ze hebben officieel tot 16 januari 2022 om zich te kwalificeren, maar de kans dat dit één van de heren lukt, is bijzonder klein.

Skeleton

Kimberley Bos plaatste zich voor de tweede keer op rij voor de Olympische Spelen op het onderdeel skeleton. Bos werd tweemaal tweede bij een wereldbekerwedstrijd en dat was genoeg voor plaatsing, mits ze niet uit de top 25 zakt. Hier hoeft Bos zich geen zorgen over te maken. Meedoen aan de Wereldbekers is al genoeg om het startbewijs officieel te maken.

Naast Bos zijn er geen andere Nederlanders die op niveau aan skeleton doen en dus zal zij wederom als enige afgezant van deze sport uit ons land naar de Olympische Spelen gaan.

Kunstrijden

De pas zestienjarige Lindsay van Zundert is de eerste Nederlandse die deelneemt aan de Olympische Spelen op het onderdeel kunstrijden sinds 1976. NOC*NSF versoepelde de kwalificatie-eisen speciaal voor haar, omdat Van Zundert de enige serieuze Nederlandse kunstrijdster in jaren is.

Vroeger was een plek bij de top 12 op het WK nodig voor kwalificatie. Nu werd dit verlegd naar de top 16, waardoor Van Zundert als eerste Nederlandse schaatsster zeker was van een ticket naar Peking.

Schaatsen

Bij het langebaanschaatsen is nog niemand zeker van een olympisch ticket. Deze worden pas verdeeld op het OKT in Thialf van 26 tot en met 30 december. Nederland is zoals gebruikelijk verzekerd van een vrachtlading aan startbewijzen en dus moet de concurrentie van binnenuit komen. Eind december is het erop of eronder voor de Nederlandse schaatsers.

Freestyle skiën

Bij het freestyle skiën heeft Nederland één kanshebster. Isabelle Hanssen behoort tot de beste twintig halfpipe-skiesters van de wereld en mag zich over enkele weken bewijzen. Op 10 en 30 december en op 1 en 7 januari staan er World Cup-wedstrijden op het programma die cruciaal zijn voor plaatsing voor de Olympische Spelen. Als Hanssen twee keer in de top 8 eindigt bij deze wedstrijden, dan mag de Nederlandse naar Peking.

Bobsleeën

Bij het bobsleeën zijn er ook nog geen Nederlanders verzekerd van de Olympische Spelen, maar kanshebbers zijn er zeker. Karlien Sleper maakt goede kans om zich te kwalificeren in de monobob. Ze moet op 16 januari bij de beste zes van de het Wereldbeker-klassement staan. Atleten die zich al in een andere bob hebben geplaatst tellen niet mee en dus is kwalificatie zeker haalbaar voor Sleper.

Ook de viermansbob van piloot Ivo de Bruin maakt nog goede kans. Als zijn ploeg in de top 20 van het wereldbekerklassement eindigt en minstens één keer bij de beste acht zit, is dat genoeg voor deelname aan de Olympische Spelen. Er staan nog zes Wereldbeker-wedstrijden op het programma, waarvan de laatste 16 januari 2022 plaatsvindt.

Curling

Nog nooit plaatste een Nederlandse curlingploeg zich voor de Olympische Spelen, maar daar zou dit jaar wel eens verandering in kunnen komen. Van 4 tot 19 december is er een olympisch kwalificatietoernooi en voor het eerst in de geschiedenis vindt dit plaats op Nederlandse bodem.

Leeuwaarden zal de gastheer zijn van dit belangrijke OKT. Bij de mannen doen er negen landen mee en zijn er drie tickets te verdienen. De Nederlandse ploeg, onder leiding van skip Jaap van Dorp, gaat in eigen land proberen geschiedenis te schrijven. Er doet geen Nederlandse ploeg mee aan het OKT bij de vrouwen en mixed doubles.

Bij biatlon, langlaufen, ijshockey, schansspringen (Sara Marita Kramer springt voor Oostenrijk) en de Noordse combinatie zijn er geen Nederlandse kanshebbers meer op een olympisch ticket.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Bekijk in vogelvlucht waar de sneeuwevenementen worden gehouden 28/10/2021 OM 08:08