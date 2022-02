Beijing 2022

Bing Dwen Dwen werd ontworpen door Cao Xue nadat de organisatie een internationale wedstrijd had uitgeschreven. Meer dan 5800 mensen uit 35 verschillende landen stuurden hun idee in, waarna een team van de kunstuniversiteiten van Guangzhou en Jilin de keuze mocht maken. Uiteindelijk werd er gekozen voor het pandabeertje met het astronautenpak van ijs.

Het pak van Bing Dwen Dwen symboliseert de steeds verder vorderende technologische ontwikkelingen en geeft aan dat de toekomst uit oneindig veel mogelijkheden bestaat. De ontwerpers van de levensgrote versie van de panda hadden wellicht iets bescheidener moeten zijn bij het maken van het pak. Vandaag paste de mascotte niet door de deur van een stadion, waardoor het voor een moment vast kwam te zitten.

De naam Bing Dwen Dwen heeft verschillende betekenissen. Bing betekent ijs, puurheid en kracht in het mandarijn. Dwen Dwen wordt gebruikt voor robuustheid, levenslustigheid en staat tegelijkertijd symbool voor de jeugd. Samengevat betekent de naam dus zoveel als een krachtige, levenslustige en jeugdige ijsbron.

Dankzij het Chinese nieuwjaar liggen veel fabrieken een hele week stil, terwijl de populariteit van Bing Dwen Dwen steeds grotere vormen aanneemt. Hierdoor moesten veel Chinezen uren in de rij staan om een knuffeltje te bemachtigen. Hierop besloot China om extra capaciteit beschikbaar te stellen voor de productie van souvenirs. De verwachting is dat de mascotte in totaal bijna 400 miljoen dollar op gaat leveren.

