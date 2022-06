Op het IOC-congres in Tokio besloot het comité een stap te zetten naar gendergelijkheid op de Winterspelen.Twee onderdelen die alleen een wedstrijd voor mannen kende, krijgen ook een vrouwelijke variant. Zo wordt het dubbelsrodelen voor vrouwen toegevoegd. Ook zullen skispringsters, naast een wedstrijd op de normale schans, een wedstrijd op de grote schans krijgen.

Noordse combinatie

Ad

Opvallend genoeg besloot het IOC niet tot het toevoegen van Noordse combinatie voor vrouwen. FIS, de internationale skifederatie, hoopt al jaren dat dat onderdeel wordt toegevoegd. Een vrouwenwedstrijd zou voor het eerst in 2022 georganiseerd worden, maar dat werd een jaar voor tijd gecanceld vanwege het gebrek aan deelnemers.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Nagenieten met hilarische momenten tijdens de Spelen 23/02/2022 OM 11:51

Noordse Combinatie staat sowieso onder druk. Het IOC overweegt de sport in 2030 te laten verdwijnen van het olympische programma wegens een gebrek aan belangstelling in teveel landen. De 27 laatst gewonnen medailles werden verdeeld door vier landen: Japan, Noorwegen, Duitsland en Oostenrijk.

Ski mountaineering

Milaan 2026 krijgt ook een primeur. Voor het eerst sinds curling in 2006 wordt er een compleet nieuwe sport toegevoegd aan het programma. In Milaan zijn er in het ski mountaineering drie medailles te winnen: Mannen, vrouwen en een gemixte wedstrijd.

Bij ski mountaineering is het de bedoeling om een besneeuwd parcours zo snel mogelijk af te leggen. Het parcours bevat zware klimmen, waarbij skiërs ervoor kunnen kiezen hun ski’s te dragen en op skiboots verder te rennen. Daarna dalen ze zo snel mogelijk van een off-piste track naar beneden.

Ski Mountaineering op de Jeugd Olympische Spelen 2020 in Lausanne Foto: From Official Website

Daarnaast bevat het programma dit keer dual moguls, waarbij twee skiërs parallel van elkaar zo snel en gracieus mogelijk van een buckelpiste moeten afdalen. Ook krijgt skeleton net als het rodelen een gemengd teamevent.

47%

Door de nieuwe onderdelen bestaat het deelnemersveld van de Olympische Spelen nu uit 47% vrouwen. Dit was in 2014 nog 40%.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Nagenieten met hilarische momenten tijdens de Spelen 23/02/2022 OM 11:51