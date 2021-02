De Olympische Spelen van 2020 zullen dit jaar alsnog gaan, in 2021 dus! Het evenement, wat Tokyo 2020 zal blijven heten, staan gepland van 23 juli tot 8 augustus 2021

Een volledig schema van alle evenementen is beschikbaar op de officiële Tokyo 2020 website.

De Olympische Spelen op beginnen eigenlijk al op 21 juli met de voorrondes van het dames softbal en voetbal. Twee dagen later, op 23 juli, zal Tokyo 2020 officiëel starten met de openingsceremonie.

Openingsceremonie : Op 23 juli 2021 worden de Olympische Spelen in Japan feestelijk geopend. Om 20.00 uur lokale tijd (13:00 uur in Nederland) wordt het Olympisch vuur aangestoken en gaan de Spelen officieel van start. Twee dagen voor de opening staat het softbaltoernooi en het voetbaltoernooi al gepland.

100-meter sprint (mannen): Wie volgt Usain Bolt op? De Jamaicaan heeft bij de afgelopen drie Olympische Zomerspelen beslag gelegd op zowel het goud op de 100-meter als op de 200-meter. Na zijn pensioen in 2017 heeft hij een groot gat achter zich gelaten op de sprint, maar op 1 augustus wordt bekend wie zijn opvolger wordt. De Amerikanen Christian Coleman en Noah Lyles gelden als zijn mogelijke opvolgers. Coleman rende bij de Diamond-League-Meeting in Brussel naar de snelste tijd sinds drie jaar (9.79). Noah Lyles kwam als enige in de buurt met een tijd van 9.88 seconden.