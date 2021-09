Wanneer vindt Beijing 2022 plaats?

De Olympische Spelen van 2022 in Peking vinden in februari plaats. De openingsceremonie is op vrijdag 4 februari en op zondag 20 februari staat de sluitingsceremonie op het programma.

Het programma van de Olympische Spelen

Olympische Spelen Tokyo 2020 | "Belgische 3x3 basketballers verzonnen 27 toernooien voor olympische kwalificatie" 25/08/2021 OM 10:10

Een compleet schema met alle evenementen van de Olympische Winterspelen is te vinden op de officiële site van Beijing 2022.

De Olympische Winterspelen beginnen twee dagen voor de openingsceremonie al met het curling toernooi en de eerste kwalificaties bij het Freestyle Skiën.

De hoogtepunten van Beijing 2022

De eerste medaille van Beijing 2022: Op zaterdag 5 februari zullen de eerste medailles in het biatlon, langlaufen, freestyle skiën, schansspringen, schaatsen en shorttrack uitgedeeld worden. De langlaufers zullen waarschijnlijk als eerste mogen juichen. Het onderdeel 7.5km + 7.5km Skiathlon finishen de vrouwen om ongeveer 10:35 Nederlandse tijd.

Schaatsen (1.500 meter): Wie pakken de medailles op het koningsnummer bij het schaatsen? In PyeongChang waren het Kjeld Nuis en Ireen Wüst die twee schitterende gouden medailles wisten te pakken. Krijgen we dit jaar twee Nederlandse opvolgers? Op maandag 7 februari vanaf 09:30 (Nederlandse tijd) zijn de vrouwen aan de beurt en een dag later op 8 februari vanaf 11:30 (Nederlandse tijd) gaan de mannen beginnen aan de 1.500 meter.

Kjeld Nuis olympisch kampioen op de 1.000 meter Foto: Getty Images

Shorttrack (1.000 meter vrouwen): Suzanne Schulting was in 2018 de grote verrassing van de Olympische Spelen in PyeongChang. De toen 20-jarige Schulting wist op de 1.000 meter de eerste Nederlandse gouden medaille ooit te winnen. In Beijing zal Suzanne Schulting er natuurlijk alles aan doen om haar gouden medaille te verdedigen. De voorrondes van de 1.000 meter beginnen op woensdag 9 februari vanaf 12:45 (Nederlandse tijd). Twee dagen later op 11 februari staan vanaf 12:00 (Nederlandse tijd) de kwartfinales, halve finales en finales op het programma.

Suzanne schulting goud vlag Foto: Getty Images

Alpineskiën (Reuzenslalom vrouwen): Voor het eerst sinds 1952 doet er weer een Nederlandse atlete mee aan het alpineskiën. Adriana Jelinkova verzekerde zich in januari 2021 met een elfde plek op de wereldbeker reuzenslalom in Kranjska Gora van een plek op de Olympische Spelen. Op 7 februari komt Jelinkova in actie in Beijing. De eerste run van de reuzenslalom begint om 03:15 (Nederlandse tijd) en de tweede run om 06:45 (Nederlandse tijd).

Adriana Jelinkova Foto: Getty Images

Sluitingsceremonie: Op zondag 20 augustus komen de Olympische Spelen in Beijing tot zijn einde. Die avond dooft het olympisch vuur waarna we met zijn allen uit kunnen kijken naar de volgende Olympische Spelen: de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs.

Data van de sporten van Beijing 2022

Alpine skiën (6-19 februari)

Bobsleeën (13-20 februari)

Biatlon (5-19 februari)

Langlaufen (5-20 februari)

Curling (2-20 februari)

Freestyle skiën (3-19 februari)

Kunstschaatsen (4-20 februari)

IJshockey (11-20 februari)

Rodelen (5-10 februari)

Noordse Combinatie (9-17 februari)

Snowboarden (5-15 februari)

Schansspringen (5-14 februari)

Skeleton (10-12 februari)

Schaatsen (5-19 februari)

Shorttrack (5-16 februari)

Wil je alles weten over de Olympische Spelen? Ga dan hier naar de officiële site van Beijing 2022!

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Medaillewinnaars Olympische Spelen in Den Haag nogmaals gehuldigd 10/08/2021 OM 14:39