Paris 2024 | Wow! Parijs heeft toffe, spectaculaire plannen voor opening op de Seine

162 boten voeren de delegaties van de verschillende landen over een zes kilometer lang waterpad door het centrum van Parijs. De organisatie denkt dat zo’n 600.000 mensen langs de rivier kunnen staan om getuige te zijn van de unieke openingsceremonie.

Tijdens de ceremonie is er uiteraard veel aandacht voor een aantal iconische Parijse monumenten zoals de Notre Dame, het Louvre en de Eiffeltoren.

Volgens Tony Estanguet, de president van het organiserend comité, symboliseert de rivier de atletiekbaan en zijn de kades de tribunes met het publiek. De ceremonie zal over het algemeen een viering zijn van de Franse olympische geschiedenis.

Heruitvinden

Parijs heeft de ambitie uitgesproken om de Olympische Spelen te heruitvinden. Volgens IOC-president Thomas Bach is een openingsceremonie op de Seine hiervoor de perfecte manier en wordt zo aan zo veel mogelijk mensen de kans geboden om onderdeel te zijn van de Olympische Spelen.

Voor veel atleten zal deze vorm van een openingsceremonie een welkome verrassing zijn. Het probleem dat de ceremonie erg belastend is voor veel sporters is in het verleden vaak reden geweest dat een flink deel van hen deze aan zich voorbij liet gaan.

Atleten moesten urenlang staan en wachten, terwijl enkele dagen later een topprestatie van ze verwacht werd. Wellicht dat op deze manier meer sporters onderdeel willen zijn van de opening.

