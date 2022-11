De Frygische mutsen – een rode muts waarvan de top naar voren wijst en weer wat omlaag valt – staan symbool voor vrijheid voor Frankrijk en de wereld. Nu de Zomerspelen van 2024 langzaam maar zeker dichterbij komen, is het tijd de handen met de Fransen ineen te slaan voor een nieuwe revolutie: de revolutie van sport!

Met een bewuste keuze voor een mascotte met een zichtbare handicap, hoopt de organisatie van Paris 2024 gehandicapten van dienst te zijn door zoveel mogelijk zichtbaarheid te generen en op dappere wijze de Paralympische en sportieve waarden van inclusie te promoten.

Als symbool van vrijheid en belichaming van de Franse waarden en geest leverde de Frygische muts volop inspiratie om de mascottes van Paris 2024 te ontwerpen. De Frygische muts groeide uit tot een van de symbolen van de Franse Republiek, al gaat de historie nóg verder terug.

Vrijheidspet

De muts, ook wel bekend als vrijheidspet, werd volgens de legende voor het eerst gedragen door de Frygische koning Midas om ezelsoren te verbergen. Die ezelsoren had hij van de goden gekregen als straf voor zijn domheid.

De muts kwam later symbool te staan voor vrijheid, niet in de laatste plaats omdat de muts in Rome werd gedragen door bevrijde slaven en hun nakomelingen. Het was op dit moment dat het gebruik ervan verschoof naar de oorsprong zoals we die inmiddels kennen; een vrijheidssymbool.

Vandaag de dag vertegenwoordigt de Frygische muts een gemeenschappelijke referentie voor het Franse volk: in de kunst als metafoor voor vrijheid, binnen instellingen die symbool staan voor de Franse republiek, gedragen door Marianne in alle gemeentehuizen en ook in het alledaagse leven op munten en postzegels.

Symbool van vrijheid

De rode muts werd in de moderne tijd gedragen als symbool van vrijheid, wat werd overgenomen door de jakobijnen in de Franse revolutie. De jakobijnen wilden hiermee laten zien dat het Franse volk niet meer in de slavernij zat van de koning en de kerk, maar vrij was.

Zo werd de muts een teken van republiek versus koninklijke onderdrukking. Vandaar ook dat Marianne, de nationale personificatie van Frankrijk als symbool van de ‘Triomf van de Republiek’, tot op de dag van vandaag wordt afgebeeld met een Frygische muts op. De muts is ook bekend als hoofddeksel van de smurfen en maakt onderdeel uit van het zegel van de Amerikaanse Senaat.

Frygiërs als volk zijn niet van gisteren en ontwikkelden uit de Bronstijd een verfijnde cultuur en zouden hun oorsprong op de Balkan hebben. Ze staan het Franse volk al tijden bij en vormden een bondgenoot tijdens de vele historische momenten die de Fransen door de geschiedenis hebben beleefd. Vandaag zien we een nieuwe generatie Frygiërs. Frygiërs en dus ook olympische mascottes die weten dat er zonder voorbereiding geen sprake kan zijn van revolutie.

Missie om sport centraal te stellen

Als kloppend hart van de Olympische en Paralympische beweging hebben de mascottes als missie om de wereld te laten zien dat sport ertoe in staat is alles te veranderen. Daarom hoort sport een belangrijk onderdeel te zijn van onze samenleving. Juist omdat sport ertoe in staat is om alles te kunnen veranderen, is het tijd om sport nóg veel centraler te stellen in ons leven.

Ons leven… onze gezondheid, onze relaties met anderen en met de natuur. Het is tijd om sport nóg verder te integreren in ons dagelijks leven – door te sporten, maar ook door sport op alle mogelijke manieren op te zuigen. Van actieve deelname tot aanmoediging langs de lijn.

Om het publiek aan te zetten tot het aanmoedigen van sporters en ook zelf de stap te zetten om te gaan sporten, gaan de Frygische mutsen op tournee door Frankrijk. De mascottes komen in aanloop naar de openingsceremonie in de zomer van 2024 echt tot leven, door alle bijzondere evenementen bij te wonen tijdens het aftellen naar de Olympische Spelen.

