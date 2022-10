Paris 2024 | Organisatie maakt route marathon bekend - vanuit Parijs naar Versailles en terug

Tijdens de sportzomer van 2024 is het paleis van Versailles het absolute hoogtepunt langs de route van de olympische marathon. De start is bij het Hôtel de Ville oftewel Parijse stadhuis, waarna maar liefst negen arrondissementen worden doorkruist, terwijl de finish wordt getrokken bij de Esplanade des Invalides, een uitgestrekt, groen park in hartje Parijs.

Het wordt interessant om te zien of het Abdi Nageeye opnieuw lukt om hoge ogen te gooien. Hij snelde tijdens Tokyo 2020 achter winnaar Eliud Kipchoge naar de tweede plaats, maar extra bijzonder was dat hij zijn Belgische vriend Bashir Abdi aanspoorde om alles te geven waarna de kompanen zilver en brons wonnen. Bij de vrouwen ging het goud naar Peres Jepchirchir.

De marathon is volgens traditie één van de laatste disciplines waarin olympische medailles op het spel staan en het lijkt er sterk op dat de marathon in Parijs het wachten meer dan waard wordt. Voor de route is namelijk inspiratie opgedaan bij de gebeurtenissen van de Franse revolutie, die plaatsvond tussen 1789 en 1799.

Franse revolutie

De Franse revolutie was een invloedrijke, politieke omwenteling waarbij de monarchie na twee eeuwen regeren werd afgeschaft en de eerste Franse republiek werd opgericht. Toenmalig koning Lodewijk XVI en koningin Marie-Antoinette ontbrak het in Versailles in aanloop naar die revolutie aan niets, terwijl het in Parijs één grote bende was.

Zo’n 17 kilometer ten zuidwesten van Parijs leefden Lodewijk XVI – opvolger van de zonnekoning en man die opdracht gaf tot de bouw van Versailles – en Marie-Antoinette in luxe, terwijl de gewone burger het in een economische crisis bijzonder zwaar had. De stad stonk en was vies, armoede was een groot probleem.

In het najaar van 1789 kwam het volk in opstand tegen de monarchie en Versailles, dat symbool stond voor de ongelijkheid. Op 5 oktober liepen duizenden mensen, onder wie veel vrouwen, vanuit Parijs naar Versailles, gewapend met hooivorken, geweren, knuppels en messen.

Vrouwenmars

Deze vrouwenmars vond plaats onder het mom ‘brood voor het volk’. Om het belang van deze vrouwenmars te onderstrepen, wordt de volgorde voor het eerst omgedraaid en zijn het niet de mannen, maar de vrouwen die tijdens Paris 2024 het laatste olympische onderdeel voor hun rekening nemen.

Ook nieuw en uniek is dat er niet alleen door de toppers om medailles wordt gestreden, maar dat ook 20.000 ‘gewone’ deelnemers de olympische marathon kunnen rennen. De olympische marathon van Paris 2024 wordt een massa-evenement, net als in Rotterdam, Londen en New York ieder jaar het geval is. Ook wordt er een 10 kilometer-loop georganiseerd, voor eveneens 20.000 deelnemers.

Hoe de mars naar Versailles afliep? De massa bestormde het paleis en eiste dat de koning ingreep om de armoede te verlichten. Het koninklijk paar werd zo onder druk gezet, dat het moest verhuizen naar Parijs. Hiermee kwam een einde aan het tijdperk waarin Versailles het middelpunt was.

Dit was nog maar het begin. De monarchie werd in 1792 afgeschaft en niet veel later werden Lodewijk en Marie-Antoinette onthoofd onder de guillotine. De inboedel van het paleis in Versailles werd vervolgens geveild. Versailles is tegenwoordig, met jaarlijks zo’n vijf miljoen bezoekers, een grote toeristische trekpleister.

