Drie keer eerder probeerde Qatar de Spelen te organiseren, maar telkens werd gaststad Doha al vroeg in de selectieprocedure uitgeschakeld. Er zou bij het Internationaal Olympisch Comité met name twijfel ontstaan over de vraag of het kleine land wel zo’n groot sportevenement als de Spelen zou kunnen organiseren.

Qatar heeft een inwoneraantal van minder dan drie miljoen mensen. Nooit eerder organiseerde een kleiner land dan Qatar de Spelen.

Samenwerking met Saoedi-Arabië?

Zoals het er nu uitziet, wil Qatar de Spelen zelf organiseren. Toch is de kans groot dat of Qatar of het IOC aanklopt bij grote broer Saoedi Arabië. Nog niet eerder organiseerden twee landen samen de Spelen, maar het IOC ziet heil in dat soort samenwerkingen met het oog op duurzaamheid.

Ook werd Qatar gesteund door Saoedi-Arabië toen ze zich al eerder kandidaat stelde. Een aanwijzing dat Qatar zich mogelijk samen met zijn buurland kandidaat wil stellen, kan worden gevonden in Emir en IOC-lid Tamim Bin Hamid die zich deze wereldkampioenschappen op de foto liet zetten met een Saoedische vlag.

Veel stadions af

Qatar heeft een behoorlijk aantal faciliteiten al gereed. In het afgelopen decennium organiseerden ze wereldkampioenschappen atletiek, zwemmen, handbal, turnen, boksen en wielrennen.

Het WK atletiek in het Khalifa International Stadium in 2019 Foto: Eurosport

Als Qatar de Spelen toegewezen zou krijgen is het logisch dat de Spelen vanwege de hete zomers verplaatst worden naar later in het jaar, net als het WK voetbal. Dit is niet uitzonderlijk: de Spelen van Seoul en Sydney startten in september. Tokio 1964 zelfs in oktober.

Kritiek

Toch is de kans groot dat het IOC haar vingers niet durft te branden aan een kandidatuur van Qatar. Voetbalbond FIFA kreeg ladingen kritiek over zich heen vanwege de de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in de golfstaat. Zo zouden meerdere doden zijn gevallen bij de bouw van de stadions van het WK.

Ook de mensenrechtensituatie in Qatar wordt in het westen kritisch bekeken. De golfstaat wordt regelmatige op de vingers getikt vanwege discriminatie van vrouwen en lhbti’ers. Protesten hiertegen, ook op het wk, worden de kop in gedrukt.

Komende spelen

De beslissing waar het WK in 2036 wordt gehouden, wordt waarschijnlijk in 2026 genomen. Het IOC wil geen grote verkiezing, maar wijst een gaststad aan na uitvoerige gesprekken met vertegenwoordigers van de stad.

De Zomerspelen van 2028 worden gehouden in Los Angeles. Die van 2032 in Brisbane. De Winterspelen van 2026 vinden plaats in Milaan.

Niet eerder werden de Spelen in een land in het Midden-Oosten gehouden.

