Het puntenaantal dat de 27 lokale toernooien met ieder acht deelnemers de Belgische 3x3 ploeg heeft opgeleverd, is onduidelijk door het complexe puntensysteem dat nu ook nog eens gewijzigd is. Zonder de toernooien zou - volgens een anonieme bron van De Standaard - België zich echter niet hebben gekwalificeerd voor Tokyo 2020.

"Als het klopt dat die wedstrijden niet hebben plaats­gevonden, gaat het om grootschalige fraude waarbij de integriteit van het 3x3 basketbal op het spel staat"

België eindigde in Tokio knap als vierde. In de poulefase werd onder meer Nederland met 18-17 verslagen. In de halve finale was Letland te sterk voor de 'Lions'

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) is niet op de hoogte van de fraude. Tegen Belga zegt BOIC-woordvoerder Matthias Van Baelen woensdag: "Het BOIC heeft op dit moment op geen enkele manier weet van frauduleuze praktijken. We bekijken deze zaak intern en wachten voorlopig af. Wat er ook mag zijn van het verhaal, en ik benadruk daarbij nogmaals dat we op dit moment geen weet hebben van mogelijke fraude, de basketmannen hebben een vierde plaats gehaald", zegt Van Baelen. "Op sportieve gronden hadden ze dus hun plaats op de Spelen, dat is gebleken uit de resultaten."

"Het is een heel complexe situatie, onder meer door dat gewijzigd puntensysteem", onderstreept Matthias Van Baelen. "Hoe dan ook ligt de verantwoordelijkheid om eventuele fraude te onderzoeken bij FIBA."

