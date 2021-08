Weertman kan geen rol van betekenis spelen

De Nederlander Ferry Weertman heeft zijn gouden medaille van Rio in 2016 niet kunnen prolongeren. De Nederlander kon vanaf de start al niet aanhaken met de kopgroep en eindigde uiteindelijk als zevende. Kijk hier de samenvatting van het openwaterzwemmen

Zevenkamp - verspringen zorgt voor extra spanning in algemeen klassement

Ondanks een goede laatste sprong van Anouk Vetter, is de Belgische Nafissatou Thiam dichterbij gekomen in het algemeen klassement. Ook Emma Oosterwegel sprong goed en komt daarmee in de top-10 terecht. Nadine Broerse stapte uit het evenement voor het verspringen begon. Lees en kijk hier de samenvatting van het verspringen tijdens het zevenkamp. Het volgende onderdeel is het speerwerpen, dat om 05:30 uur verder gaat.

4x100 meter - vrouwen ondanks slechte wissel naar de finale

Gelijk bij de eerste wissel ging het al bijna fout voor de Nederlandse sprintsters. Nederland finishte als vijfde, de tijd was net genoeg voor een plaats in de finale. De finale is vrijdag om 15:30 uur.

Schoonspringen

Een zeer knappe prestatie van Celine van Duijn, die zich als tiende heeft geplaatst voor de finale. Kijk hier de laatste sprong van de Nederlandse tijdens de halve finale. Van Duijn sprong net als gisteren zeer constant. Om 08:00 uur is de finale.

4x100 meter - mannen missen laatste wissel en daarmee finale

Het is de Nederlandse mannen niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de 4x100 meter tijdens de Olympische Spelen Tokyo 2020. Churandy Martina wilde te snel weg en daardoor kon Christopher Garia het stokje niet meer doorgeven. Lees en kijk hier alles over de 4x100 meter en daarmee ook de laatste olympische race van Martina.

