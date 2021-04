De Verenigde Staten zullen volgens Gracenote voor de zevende Zomerspelen op rij het meest succesvolle land op de Olympische Spelen worden. Naar schatting zal de VS zo'n 114 medailles gaan binnenhalen, waarmee het China, Rusland en Japan voorblijft.

De Nederlandse equipe is knap terug te vinden op de vijfde plek in de medaillespiegel. Gracenote verwacht dat we in Tokio liefst 46 medailles binnen gaan halen, ruim twee keer zoveel als in Rio de Janeiro in 2016 toen er 19 medailles binnen werden gesleept. Bij de laatste voorspelling van Gracenote in juli 2019 zou Nederland nog twaalf medailles minder gaan halen.

Gracenote verwacht opnieuw Olympisch goud voor Anna van der Breggen Foto: Getty Images

Mocht Nederland daadwerkelijk 46 medailles gaan winnen, wordt het recordaantal medailles ruim verbroken. Tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney pakte de Team NL 25 medailles. Volgens Gracenote kwam dit door dat een klein aantal atleten toen meerdere medailles pakte, dit jaar ziet het sportdatabureau echter een groter aantal kanshebbers op een medaille.

De kanshebbers

Met name bij het baanwielrennen verwacht Gracenote een hoop Nederlandse medailles. Het bureau voorspelt hier acht medailles, waarvan vier keer goud. Verder wordt er onder meer vijf keer goud verwacht bij het zeilen en een compleet Nederlandse podium bij de wegwedstrijd van de wielrensters met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Ook worden er gouden medailles verwacht van onder anderen Sifan Hassen (10.000 meter), Niek Kimmann en Laura Smulders (BMX) en de Nederlandse hockeyvrouwen.

