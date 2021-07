Novak Djokovic

Novak Djokovic als favoriet richting de Olympische Spelen van Tokyo 2020 Foto: Getty Images

Drie mannen maken al jaren de dienst uit bij het tennis. Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic hebben stuk voor stuk twintig grand slams op hun naam staan. Toch wist alleen Nadal olympisch goud te bemachtigen in het enkelspel.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Kijk hier live naar de openingsceremonie EEN UUR GELEDEN

Vanwege blessures reizen zowel de Spanjaard als de Zwitser (Federer) niet naar Japan. Djokovic begint het toernooi dus als absolute topfavoriet. Helemaal als je daar de drie gewonnen Grand Slams van afgelopen jaar al bij optelt. Lees hier alles wat je moet weten over het tennistoernooi van Tokyo 2020.

De Serviër kan zelfs voor een unicum gaan. Als hij het goud op de Spelen weet te bemachtigen en daarna de US Open wint, is hij de eerste mannelijke tennisser die in hetzelfde seizoen alle Grand Slams wint en olympisch goud. Hij evenaart in dat geval de prestatie van Steffi Graf in 1988. Ook zou dat hem dus op meer voorbij Nadal en Federer brengen wat betreft Grand Slam-overwinningen. Komen we er dan voor eens en altijd achter wie nou echt de ‘GOAT’ (greatest of all time) is van het mannentennis?

Simone Biles

Simone Biles met een van haar gouden medailles van Rio 2016 Foto: Getty Images

Klein van stuk, groot van statuur. Simone Biles tilt het turnen naar een hoger niveau. In Rio de Janeiro zette de Amerikaanse vrijwel het gehele turntoernooi naar haar hand en ging ze met vijf medailles aan de haal. Maar liefst vier elementen zijn naar haar vernoemd en keer op keer weet ze routines te tonen die onmogelijk werden geacht.

In aanloop naar de Spelen wist ze als eerste vrouw zelfs de Yurchenko Double Pike succesvol uit te voeren. Wat heeft ze nog meer in petto voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020 . Niemand weet dus waar haar sportieve grenzen liggen.

Sky Brown

Sky Brown is op 13-jarig leeftijd een van de favorieten bij het skateboarden Foto: Getty Images

Waar was jij mee bezig toen je elf jaar oud was? Vast niet met het behalen van de Olympische Spelen. Sky Brown is dat wel. Het Japans-Britse wonderkind is haar leeftijd ver voorbij wat betreft sportieve prestaties. Doordat de Spelen met een jaar zijn opgeschoven, is ze nu een dertienjarige debutant voor Groot-Brittannië in Tokio. Toch verbreekt ze het record als jongste deelnemer ooit voor de Britten.

Sky gaat niet alleen naar Tokyo 2020 om het leeftijdsrecord voor deelname te verbreken. De nummer drie van de wereldranglijst op het onderdeel Park is een van de favorieten voor een medaille. Ook heeft ze in haar pas prille topsportcarrière al het nodige meegemaakt. Discovery volgde Brown in aanloop naar de Spelen . Deze exclusieve documentaire is te bekijken op discovery+.

Shelly-Ann Fracer-Pryce

shelly_ann_fraser Foto: Eurosport

De koningin van het koningsnummer. Shelly-Ann Fracer-Pryce is de snelste vrouw van haar generatie. Op 34-jarige leeftijd vertrekt ze richting Tokio voor haar vierde Olympische Spelen. Normaal gesproken pieken sprinters op een jongere leeftijd, maar bij de Jamaicaanse is de lat nog niet in zicht.

Ze is wat kleiner dan andere sprinters wat haar een voordeel geeft op de eerste meters. Toch behoort ze ook op de 200 meter sprint bij de favorieten. Fracer-Pryce wil in Tokio nog meer medailles toevoegen aan haar bijna uitpuilende prijzenkast. Een gouden medaille op de Olympische Spelen, nadat ze moeder is geworden in 2017, zou de kers op de taart zijn voor sprintkoningin.

Amerikaans vrouwenbasketbalteam

Amerikaanse vrouwenbasketball team met het goud van Rio 2016 Foto: Getty Images

Dat de Amerikanen toonaangevend zijn in het basketbal is al jaren duidelijk. Het ‘dream team’ is misschien wel de meest getalenteerde sportploeg ooit geweest. De NBA is een van de grootste sportcompetities ter wereld. Dat er veel basketball-talent uit de Verenigde Staten komt, is dan ook geen verrassing, maar dat al jarenlang het abonnement op goud keer op keer wordt verlengd, is uitzonderlijk. Lees hier alles over het basketball op de Olympische Spelen.

De Amerikaanse basketball-vrouwen hebben in Tokio kans op hun zevende (!) gouden medaille op rij. Van de elf keer dat er een olympisch basketbaltoernooi was voor de vrouwen was de Verenigde Staten acht keer de sterkste. Sue Bird en Diana Taurasi hopen in Tokio een vijfde gouden medaille toe te voegen aan hun prijzenkast.

Wout van Aert

Wout van Aert kan alles Foto: Getty Images

Een Tour de France-etappe waarin twee keer de Mont Ventoux wordt beklommen. Alleen een echte berggeit kan die winnen. Een vlakke tijdrit van dertig kilometer is voor de echte specialisten. De sprint op de Champs-Élysées is het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters. Wout van Aert kan het allemaal. In dezelfde Tour. Dat de Belg een groot talent is, was al langere tijd duidelijk, maar dat Van Aert in alle disciplines van het wielrennen tot de wereldtop hoort, is ongekend.

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal is Van Aert enorm sterk. Een verschrikkelijke valpartij in de Tour van 2020 leek zijn carrière in gevaar te brengen, maar hij kwam sterker terug dan ooit. Een blindedarmontsteking, de geboorte van een mini-wout. Alles lijkt alleen maar meer kracht in het lichaam van de Belgisch kampioen te stoppen. Tegenwoordig is hij bij iedere wedstrijd waar hij aan de start staat een van de favorieten

Nederlandse mannensprintploeg

Teamsprint mannen Foto: Eurosport

De Nederlandse mannensprintploeg is al jarenlang de angstgegner op de baan. Individueel zijn Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Matthijs Buchli en Roy van den Berg al ‘s werelds snelste renners op de baan. Stop die vier in een sprintploeg en je bent onverslaanbaar. Dat is ook de uitstraling die ze hebben.

Een baansprint wordt gereden met drie renners. Toch bestaat de Nederlandse sprintploeg uit vier man. Door een plek op te offeren bij het wegwielrennen kan de Nederlandse selectie een extra renner nemen naar het Izu Velodrome. In de regels van de UCI staat namelijk dat een wielrenner mag deelnemen op verschillende onderdelen. Ook mogen ze de renners in de sprintploeg wisselen. Doordat er meerdere heats op een dag worden gereden. houd je een frisse man over als het er echt om draait. Het hebben van vier wereldsprinters is een luxepositie waar de KNWU maar al te graag gebruik van maakt.

Femke Bol

Femke Bol is één van de kanshebbers voor goud op de 400 meter horden. Foto: Getty Images

Femke Bol ontpopt zich in korte tijd van talentvolle belofte tot favoriet voor olympisch goud. Record na record sneuvelt voor de pijlsnelle Amersfoortse. Ze loopt over de hordes alsof ze er niet staan. Op 4 juli 2021 zette ze de vierde snelste tijd ooit neer op de 400 meter horden. Een prima vormpeil vlak voor de Spelen.

De pas 21-jarige sprintster lijkt op vrijwel iedere wedstrijd waar ze aan de start staat een nieuw persoonlijk record neer te zetten. Mocht ze deze trend doorzetten op de Olympische Spelen, dan behoort een gouden medaille ineens tot de mogelijkheden.

Adam Peaty

Adam Peaty lijkt niet te verslaan op de 100 meter schoolslag Foto: Getty Images

‘s Werelds snelste mens in het water. Adam Peaty is de eerste man die de 100 meter schoolslag onder de 58 en vervolgens onder de 57 seconden zwom. Waar topsport normaal om decimalen van een procent gaan, verbreekt de Brit barrières die voor onmogelijk werden gehouden. Lees hier alles wat je moet weten over het langebaanzwemmen.

De top twintig snelste tijden op de 100 meter schoolslag zijn allemaal van Adam Peaty. Om te zeggen dat de pas 26-jarige de favorietenrol op zich neemt, is een understatement. De afgelopen zeven jaar heeft Peaty geen wedstrijd verloren op zijn favoriete onderdeel. De toevoeging van olympisch goud aan zijn palmares lijkt niet anders dan logisch.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel kan alles op een fiets Foto: Imago

Mathieu van der Poel doorbreekt alle wielerwetten. Op alles wat twee wielen heeft en door mankracht vooruit gestuwd moet worden, voelt hij zich thuis. De in België geboren alleskunner is al Nederlands kampioen veldrijden, wielrennen en mountainbiken geweest. In hetzelfde jaar.

Ook voor een wereldkampioenschap kun je de renner van Alpecin-Fenix opschrijven. Bij het veldrijden won hij op negentienjarige leeftijd zijn eerste regenboogtrui bij de elite. Drie jaar lang had Wout van Aert de trui, maar sinds 2019 heeft Mathieu de trui niet meer afgestaan. Ook op het wereldkampioenschap op de weg van Yorkshire 2019 leek hij niet meer te kunnen verliezen. Een hongerklop op die regenachtige dag gooide echter roet in het eten.

De nieuwste liefde van Van der Poel is de mountainbike. Met als grootste doel: de gouden medaille in Japan. Alles staat in het teken van pieken tijdens de olympische mountainbikewedstrijd van Tokyo 2020 . De bijna onmenselijke prestaties van Mathieu van der Poel in de Tour de France laten zien dat hij klaar is voor goud.

Programma

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Nog nooit waren er zoveel vrouwen actief op de Olympische Spelen EEN UUR GELEDEN