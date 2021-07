De Nederlandse equipe maakt zich mogelijk op voor de succesvolste Olympische Spelen ooit, want volgens databureau Gracenote mag er gerekend worden op ongeveer 48 medailles . Het huidige record staat op 25 en dateert van Sydney 2000 toen er nog flink gefeest kon worden.

Het vieren van behaalde successen valt tijdens Tokyo 2020 een beetje tegen, zo kunnen we nu al wel stellen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de coronapandemie, waardoor de Spelen uitgesteld moesten worden naar de zomer van 2021. Veel gaat alsnog door, veel gaat ook anders.

De medailleceremonie wordt bijvoorbeeld gehouden op een manier zoals we die tijdens eerdere Spelen nog niet hebben gezien. Er worden meerdere schavotten geplaatst om 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen waarborgen en de atleten zijn in de lege stadions verplicht om constant een mondkapje te dragen.

Ook betrokken vrijwilligers en medaille-uitreikers dienen altijd een mondkapje op te hebben. Van de uitreikers wordt zelfs geëist dat ze in ieder geval minimaal één keer gevaccineerd zijn. Per ceremonie zijn slechts één IOC-lid en één afgevaardigde van de betreffende internationale sportbond welkom. Geen van de officials loopt met de atleten mee tijdens de korte wandeling naar het podium.

Aangepaste ceremonie

Dit is nog niet alles. De atleten krijgen hun gouden, zilveren of bronzen medaille niet om de nek gehangen, maar moeten hun plak zelf pakken. De medaille wordt letterlijk aangereikt op een presenteerblad waarna de winnaar zijn prijs er zelf af mag pakken. Het presenteerblad met medaille en cadeaus (bosje bloemen en knuffelmascotte) staat al klaar op een tafel of tableau, waarna de officials deze aanreiken.

De medaillewinnaars blijven tijdens de volledige ceremonie op hun gouden, zilveren of bronzen trede van het podium staan. Het IOC zette tenslotte ook een streep door de traditionele groepsfoto, omdat de vereiste onderlinge afstand hiervoor moet worden doorbroken. Het feit dat de sporters tijdens sommige competities veel dichter in elkaars nabijheid verkeren, doet hier verder niets aan af.

Een huldiging in het welbekende Holland House zit er voor de Nederlandse medaillewinnaars ook al niet in. Hier is door chef de mission Pieter van den Hoogenband iets op verzonnen: een balkonscène. Nederlandse sporters mogen hun gewonnen medaille in het olympisch dorp zelf toevoegen aan het doek dat op één van de balkons van de appartementen van TeamNL wordt gehangen. Hierop wordt dagelijks de totale score vermeld.

Programma

