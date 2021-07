Wanneer vindt Tokyo 2020 plaats?

De Olympische Spelen van 2020 zullen dit jaar alsnog doorgaan, in 2021 dus! Het evenement, wat Tokyo 2020 zal blijven heten, staat gepland van 23 juli tot 8 augustus 2021

Het schema van de Olympische Spelen

Een volledig schema van alle evenementen is beschikbaar op de officiële Tokyo 2020 website.

De Olympische Spelen beginnen eigenlijk al op 21 juli met de voorrondes van het dames softbal en voetbal. Twee dagen later, op 23 juli, zal Tokyo 2020 officieel starten met de openingsceremonie.

De highlights van Tokyo 2020

Openingsceremonie: Op 23 juli 2021 worden de Olympische Spelen in Japan feestelijk geopend. Om 20.00 uur lokale tijd (13:00 uur in Nederland) wordt het olympisch vuur aangestoken en gaan de Spelen officieel van start. Churandy Martina en Keet 'Skatekeet' Oldenbeuving zijn de vlaggendragers van TeamNL. Twee dagen voor de opening staan het softbaltoernooi en het voetbaltoernooi met de Oranje Leeuwinnen al gepland.

De eerste gouden medaille... zal waarschijnlijk vallen bij het schieten, bij de 10m luchtgeweer discipline voor de vrouwen op 24 juli. Zet je wekker dus maar alvast voor 01:30 uur om het niet te missen.

100-meter sprint (mannen): Wie volgt Usain Bolt op? De Jamaicaan heeft bij de afgelopen drie Olympische Zomerspelen beslag gelegd op zowel het goud op de 100-meter als op de 200-meter. Na zijn pensioen in 2017 heeft hij een groot gat achter zich gelaten op de sprint, maar op 1 augustus wordt bekend wie zijn opvolger wordt. De Amerikanen Christian Coleman en Noah Lyles gelden als zijn mogelijke opvolgers. Coleman rende bij de Diamond-League-Meeting in Brussel naar de snelste tijd sinds drie jaar (9.79). Noah Lyles kwam als enige in de buurt met een tijd van 9.88 seconden.

Usain Bolt en zijn typische juich-pose Foto: Eurosport

De gouden missie van Mathieu van der Poel: Lang leek het er op dat Mathieu van der Poel de Tour de France en de Olympische Spelen niet kon combineren door de quarantaine regels. Door een versoepeling van het IOC zal de Nederlander in Tokyo toch kunnen gaan strijden om de gouden medaille bij het mountainbiken! Op maandag 26 juli om 07:00 uur Nederlandse tijd zal deze strijd te zien zijn!

Mathieu van der Poel tijdens het EK Mountainbike in 2018 Foto: Getty Images

Voetbalfinale (mannen): Op 7 augustus wordt er in het International Stadium Yokohama gestreden om de gouden medaille. Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro waren het de Brazilianen de ervandoor gingen met het goud. Zij trokken in een spannende finale tegen Duitsland na penalty’s aan het langste eind.

Neymar en Co. vieren hun gouden medaille (Rio 2016) Foto: Getty Images

Sluitingsceremonie: Op 8 augustus komen de Spelen dan toch echt weer tot zijn einde. Om 20:00 uur lokale tijd dooft het olympisch vuur waarna we met zijn allen uit kunnen kijken naar de volgende Olympische Spelen: de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Hoeveel sporten en evenementen zijn er?

IOC-chef Thomas Bach heeft zijn belofte gehouden om evenementen niet te schrappen vanwege het uitstel van de Spelen, waarbij de organisatoren een bijna identiek schema voor 2021 onthulden als het originele schema voor 2020. Dat betekent een recordaantal van 339 medaille-evenementen in 33 sporten en 42 locaties.

Wat zijn de nieuwe sporten?

Honkbal/softbal

Karate

Surfen

Skateboarden

Klimmen

Data van de sporten van Tokyo 2020

Wil je alles weten over de Olympische Spelen? Ga dan hier naar de officiële site van Tokyo 2020!

