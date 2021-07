Als gevolg van de wereldwijde corona-uitbraak werden de Olympische Spelen al een jaar uitgesteld en ook in de tussentijd was veel onzeker, maar in 2021 is het dan echt zo ver: het olympisch vuur ontbrandt.

Helaas zijn er maar weinig getuigen van het ontbranden van dit vuur, zoals we in 1928 in Amsterdam voor het eerst zagen in de vorm zoals we die nu kennen. De plaatselijke autoriteiten zien het niet zitten om de stadions ook maar deels te vullen, omdat er in de regio Tokio nog altijd een noodtoestand van kracht is.

Vaccineren verloopt traag

Tokyo 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Hoe worden medailles uitgereikt en feestjes gevierd? 3 UUR GELEDEN

Corona is niet bepaald onder controle in het land van de rijzende zon, Ook het vaccineren vordert zeer traag, omdat de bevolking zich pas laat overtuigen van het nut van vaccinatie als de vaccins door en door zijn getest. Dit is niet specifiek voor corona, maar geldt in Japan voor alle mogelijke medicatie.

Zo ver is het nog niet, nog lang niet, en mede daarom blijven de stadions vrijwel overal leeg. In Tokio, maar ook elders. Bij enkele evenementen in Miyagi, Shizuoka en Ibaraki is op het moment van publicatie wel een plukje publiek welkom, al kan er nog van alles veranderen. Als het licht op groen blijft of springt, kan het zomaar zijn dat er 10.000 supporters naar de Oranje Leeuwinnen mogen komen kijken.

Er was eventjes sprake van dat de sportlocaties in prefecturen buiten groot-Tokio standaard een bepaald supporters welkom gingen heten, maar ook dit idee werd uiteindelijk afgestreept op voorspraak van artsen en deskundigen.

Streep door plannen

Een plan om alleen inwoners van Japan de Spelen te laten bezoeken, eventueel met een maximale capaciteit van 10.000, moest ook worden ingetrokken. Het niveau van coronabesmettingen ligt te hoog en de huidige noodtoestand blijft daarom zelfs van kracht tot na de sluitingsceremonie.

IOC-voorzitter Thomas Bach noemt de lege stadions een noodzakelijk offer om Tokyo 2020 überhaupt doorgang te laten vinden. Seiko Hashimoto bood namens de organisatie excuses aan. “Het spijt me zeer voor alle supporters die al een kaartje hadden gekocht, maar we hadden geen andere keus dan het nemen van dit moeilijke besluit”, deelde hij mee.

Buitenlandse atleten die klaar zijn met sporten moeten Japan binnen 48 uur verlaten. Voordat zij in het vliegtuig stappen, is het verplicht om een pcr-test te ondergaan. Mocht die negatief uitvallen, dan moet er eerst een periode in isolatie worden doorgebracht totdat het besmettingsgevaar is geweken.

Programma

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Statistieken voorspellen meeste medailles ooit voor Nederland 6 UUR GELEDEN