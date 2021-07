Voor het eerst in de geschiedenis ligt het aantal vrouwelijke en mannelijke deelnemers op de Olympische Spelen zo goed als gelijk. Bijna 49 procent van de deelnemers is vrouw. Bij Atlanta 1996 stond dit percentage nog op 34.

Nederlandse hockeydames behalen goud op Olympische Spelen van London, 2012 Foto: Reuters

Hoewel de verdeling nu bijna gelijk is, heeft het IOC de ambitie om in Parijs 2024, voor het eerst in de geschiedenis net zo veel vrouwen als mannen deel te laten nemen aan de Olympische Spelen. Dit betekent niet dat er meer deelnemers naar de Spelen af kunnen reizen, het maximale aantal sporters blijft staan op 10.500. De mannen moeten dus plekken inleveren.

Het niet aanpassen van het maximale aantal sporters heeft consequenties voor de minder geëmancipeerde sportlanden. Voor Nederland is dit geen probleem, aangezien de verhoudingen al gelijk liggen. Tijdens de Spelen van Rio de Janeiro 2016 waren de Nederlandse vrouwen voor het eerst in de meerderheid. Ook dit jaar zijn de oranje vrouwen in de meerderheid. Hier vind je een overzicht van alle sporters die dit jaar voor Nederland uitkomen in Tokio.

Sporten

Parijs moet de afronding worden van een langdurig proces van emancipatie op de Spelen. De eerste moderne Olympische Spelen in 1896 telden namelijk alleen mannelijke deelnemers. De vrouwen mochten in 1928 in Amsterdam voor het eerst meedoen aan atletiek en turnen. In 1964 werden de vrouwelijke teamsporten geïntroduceerd. Pas in Barcelona (1992) mochten de vrouwelijke atleten ook deelnemen aan vechtsporten zoals judo.

Vrouwelijk succes

Het groeiende belang van vrouwensport is in het voordeel van Nederland. De vrouwen in het oranje wisten sinds de Zomerspelen van 2000 maar liefst zestig procent van de medailles te winnen.

Bij de andere grootmachten Groot-Brittannië, Italië en Duitsland waren de vrouwen slechts verantwoordelijk voor 30 tot 40 procent van de medailles. De Franse vrouwen bleven achter met maar 60 medailles van de in totaal 189 veroverde Franse eremetalen.

Marianne Vos behaald goud in London Foto: Reuters

Vlaggendragers

In het verlengde van het gelijktrekken van de vrouwelijke en mannelijke deelnemers besloot het IOC begin 2020 dat landen twee vlaggendragers aan mogen dragen; een man en een vrouw. Voor Nederland zijn de vlaggendragers Churandy Martina (37) en Keet Oldenbeuving (16). Meer over de Nederlandse vlaggendragers lees je hier.

Daarnaast is het voor elk deelnemend land verplicht om minimaal één vrouwelijke deelnemer te hebben. Op de Zomerspelen van 2012 in Londen, liet Saoedi-Arabië geen enkele vrouw meedoen. Dit lijkt tegenstrijdig met de doelstelling van het IOC om evenveel mannen als vrouwen naar de Spelen van Parijs te sturen. Het IOC heeft de internationale sportfederaties opgeroepen in 2024 te komen tot een gelijkwaardige verdeling, maar niet de nationale olympische comités.

