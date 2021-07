Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) meldt dat de groep bestaande uit 29 atleten, zestien coaches en tien officials binnen enkele dagen in Japan arriveert.

“De leden van het Vluchtelingenteam, die zich hebben verzameld in Doha voor een Welcome Experience, en die hun vertrek vertraagd zagen worden, gaan snel op weg naar Tokio”, meldt het IOC in een verklaring.

“Ik ben ontzettend opgewonden. Eindelijk gaan we naar Tokio! Je kunt wel doen alsof dit toernooi gelijk is aan een heleboel andere toernooien, maar dat is natuurlijk gewoon niet zo”, aldus badmintonner Aram Mahmoud in een reactie. “Ondanks alles ben ik er fysiek en mentaal helemaal klaar voor om zo goed mogelijk te presteren.”

Tokyo 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Drie atleten gesteund door NOC*NSF onderdeel van Vluchtelingenteam 3 UUR GELEDEN

Vluchtelingenteam neemt met 29 atleten deel aan 12 verschillende sporten

Een official van het Vluchtelingenteam testte positief op het coronavirus, ondanks het laten zetten van een eerste vaccinatie. De official zonderde zich direct af van de rest van de equipe. Het Vluchtelingenteam bestaat sinds 2016 en werd opgericht door het IOC.

Via het Vluchtelingenteam kunnen sporters die zich gedwongen zagen om hun geboorteland te verlaten alsnog deelnemen aan de Olympische Spelen.

Tokyo 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Vluchtelingenteam neemt met 29 atleten deel aan 12 sporten 4 UUR GELEDEN