Een afvaardiging van 29 atleten sterk vormt het Vluchtelingenteam dat deelneemt aan Tokyo 2020. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) keurde de deelname van het Vluchtelingenteam opnieuw goed, gesterkt door het herschrijven van de geschiedenisboeken zoals in Brazilië gebeurde.

De groep geschiedenisschrijvers bestond in 2016 uit slechts een tiental, en twee atleten, Popole Misenga en Yusra Mardini, behoren tot de aanvoerders van het nieuwe team. Misenga is een judoka die uit de DR Congo komt en nu woont en traint in Brazilië. Hij was tijdens de sluitingsceremonie zelfs de vlaggendrager.

Mardini is een in Duitsland woonachtige zwemmer met Syrische roots. Hij was slechts negentien jaar oud toen hij in Rio tot de olympische deelnemers behoorde. Gesteund door het programma Olympic Scholarships doen er de komende drie weken 29 atleten mee aan twaalf verschillende sporten. Al die atleten hebben onderdak gevonden verspreid over dertien landen.

Zwemster Yusra Mardini maakt opnieuw onderdeel uit van het Vluchtelingenteam. Foto: Getty Images

IOC-voorzitter Thomas Bach heette het Vluchtelingenteam welkom via een virtuele ceremonie die in aanloop naar de officiële opening van de Olympische Spelen werd gehouden. “Ik wil jullie allemaal feliciteren met jullie kwalificatie.”

“De samenkomst van het Vluchtelingenteam en de deelnemers uit alle andere landen van de wereld zenden 23 juli eindelijk een krachtige boodschap van solidariteit, veerkracht en hoop naar de rest van de wereld. Jullie vormen een integraal deel van de olympische gemeenschap en we kunnen niet wachten om jullie in Tokio te ontmoeten en zien sporten.”

Het Vluchtelingenteam bestaat uit de volgende 29 sporters:

Abdullah Sediqi (taekwondo)

Ahmad Alikaj (judo)

Ahmad Badreddin Wais (wielrennen)

Aker Al Obaidi (worstelen)

Alaa Maso (zwemmen)

Anjelina Nadai Lohalith (atletiek)

Aram Mahmoud (badminton)

Cyrille Fagat Tchatchet II (gewichtheffen)

Dina Pouryounes (taekwondo)

Dorian Keletela (atletiek)

Eldric Samuel Sella Rodriguez (boksen)

Hamoon Derafshipour (karate)

Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed (atletiek)

James Chiengjiek Nyang (atletiek)

Javad Mahjoub (judo)

Kimia Alizadeh Zenozi (taekwondo)

Luna Solomon (schieten)

Masomah Ali Zada (wielrennen)

Muna Dahouk (judo)

Nigara Shaheen (judo)

Paulo Amotun Lokoro (atletiek)

Popole Misenga (judo)

Rose Nathike Likonyen (atletiek)

Saeid Fazloula (kanoën)

Sanda Aldass (judo)

Tachlowini Gabriyesos (atletiek)

Wael Shueb (karate)

Wessam Salamana (boksen)

Yusra Mardini (zwemmen)

