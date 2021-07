De wereld is ook na een jaar uitstel nog altijd in de ban van de pandemie, er is geen publiek aanwezig in het Olympisch Stadion en de plaatselijke bevolking heeft zo zijn stevige bedenkingen bij het organiseren van verreweg het grootste sportevenement ter wereld.

Stuk voor stuk redenen die ervoor zorgen dat sprake is van een sobere opening. “Het wordt betekenisvol en mooi. We hebben gekozen voor een sobere ceremonie, gelijk aan de situatie waarin de wereld momenteel verkeert”, staat in een verklaring van de organisatie.

“We willen ook het risico op verdere besmettingen zoveel mogelijk beperken. De ceremonie moet vooral een moment van empathie worden, waarin sportwereld dankbaar en bewondering laat blijken voor de geleverde inspanningen in de strijd tegen corona.”

Aandacht voor kernramp

Behalve corona krijgt ook de kernramp van 2011 in Fukushima aandacht tijdens de ceremonie. Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze Spelen in het teken te stellen van de veerkracht die de Japanners hebben getoond na de verwoestende tsunami.

Ondanks corona, ondanks de pandemie en ondanks aandacht voor de kernramp moet de opening ook een feestelijk moment worden. “Met aandacht voor traditionele muziek, geschiedenis en cultuur”, vervolgt Marco Balich. Balich is producent van vele ceremonies op de Spelen en adviseur van Japan.

Als we vanuit Tokio iets niet gaan zien, is het de massaliteit van de opening van Beijing 2008, terwijl ook het feest en de humor van Londen 2012 niet direct voor de hand liggen. In ieder geval op de manier die wij kennen. Samba zoals in Rio? Ook dat lijkt uitgesloten. Balich: “Het wordt heel Japans, maar met ruimte voor het sentiment en de realiteit van vandaag.”

Opvallende momenten

Het valt voor de Japanners na een jaar extra voorbereiding vooral te hopen dat alles goed gaat. Er zijn van eerdere ceremonies genoeg voorbeelden van momenten waarop het mis ging. De Olympische Spelen van 1988 zijn wat dat betreft misschien wel het bekendste voorbeeld: bij het aansteken van de vlam werden per ongeluk flink wat vredelievende geroosterd… Daarna waren duiven bij de opening niet langer toegestaan.

Een ander bekend foutje dateert van de Winterspelen van Sochi in 2014, toen op het moment suprême slechts vier van de vijf iconische ringen oplichten. En wat te denken van Beijing 2008 toen een jong meisje de ‘Ode aan het Moederland’ kwam zingen, maar de volwassen stem totaal niet overeenkwam met het voorkomen van het kindje. Later bleek dat er een ander digitaal in elkaar was geschroefd, maar net niet helemaal goed.

Wat gaan we onthouden van de opening van Tokyo 2020? Dat is op de ochtend van de opening de grote vraag. Het antwoord laat niet heel erg lang meer op zich wachten. De ceremonie begint rond 13:00 uur Nederlandse tijd. Churandy Martina en Keet ‘Skatekeet’ Oldenbeuving zijn de vlaggendragers van TeamNL

