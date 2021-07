Het coronavirus is nog altijd niet helemaal onder controle en dit hebben de organisatoren van de Olympische Spelen geweten ook. Het evenement moest al met een jaar worden uitgesteld en nog steeds hangt corona als een donkere wolk boven het evenement.

Nederlandse deelnemers als Candy Jacobs (skateboarden) en Reshmie Oogink (taekwondo) testten positief en moeten de Spelen zelfs missen. De verwachting is dat er nog meer deelnemers positief testen, zowel uit Nederland als andere landen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde sporters, voor iedereen gelden dezelfde regels.

Om de kans op een corona-uitbraak zo klein mogelijk te houden, zijn allerlei maatregelen getroffen. Zo zijn de stadions over het algemeen helemaal leeg. Er is alleen publiek welkom bij enkele evenementen die ver buiten Tokio, waar de noodtoestand geldt, worden georganiseerd. De Oranje Leeuwinnen hadden tegen Zambia (10-3) in bijzijn van publiek wat dat betreft een mazzeltje, al hebben ze in hun hotel amper bewegingsvrijheid.

Ontbijten op afstand

Sporters mogen buiten hun eigen bubbeltje zo min mogelijk contact met anderen hebben, ze mogen al blij zijn met een luchtje scheppen of het maken van een simpele wandeling en moeten bij het ontbijt zo veel mogelijk onderling afstand houden, ook ten opzichte van teamgenoten. Het is de bedoeling dat je zelfs ontbijt op twee meter afstand van elkaar.

Los van onderlinge afstand moeten de deelnemers aan nog meer strenge voorwaarden voldoen. Je moet minimaal twee negatieve coronatests hebben voordat je Japan binnen mag en pas vanaf enkele dagen voordat jouw discipline op het programma staat, mag je het olympisch dorp in. De sporters moeten ook iedere dag een vragenlijst invullen, hun temperatuur (laten) opmeten en een speekseltest doen.

Snel naar huis

Door deze manier van constant testen hoopt de organisatie een cluster van uitbraken voor te zijn. Ook wordt op deze manier voorkomen dat een sporter op zijn onderdeel van het speelveld moet worden verwijderd, puur en alleen omdat een positieve test al eerder aan het licht moet komen. Bij een positieve coronatest moet de betreffende sporter uiteraard direct in quarantaine.

Ook als een atleet klaar is met sporten, zijn er nog verplichtingen waar zij aan moeten voldoen, zoals: binnen 48 uur moet een begin zijn gemaakt met de reis naar huis.

