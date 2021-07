Churandy Martina gaat als een van de meest ervaren atleten naar de Spelen. Voor de 37-jarige Martina worden de Olympische Spelen in Tokio zijn vijfde Spelen. In 2004 en 2008 kwam hij uit voor de Nederlandse Antillen. Sinds de opheffing van dat land in 2010 komt hij uit voor Nederland. Martina is een typische sprinter die op zowel de 100 meter als de 200 meter goed uit de voeten kan.

Op deze afstanden haalde de goedlachse Curaçaoënaar vijf keer een olympische finale. In 2008 kwam hij het dichtst bij een medaille. Op de 200 meter kwam hij als tweede over de finish, maar later volgde diskwalificatie omdat hij met zijn voet op een lijn stond. In 2016 kwam hij twee honderdste van een seconde tekort voor een medaille op deze afstand.



In Tokio lijkt een medaille voor de Nederlands recordhouder op de 100 en 200 meter er niet in te zitten. De veteraan komt niet uit op een individuele afstand en staat alleen aan de start op de sprintestafette. De Nederlandse 4x100 meterploeg heeft de achtste seizoenstijd, waardoor een medaille voor Martina niet in de lijn der verwachting ligt.

Het contrast tussen Martina en de andere Nederlandse vlaggendraagster Keet Oldenbeuving lijkt niet groter te kunnen zijn. Waar Martina uitkomt in atletiek, de ‘moeder aller sporten,' staat skaten, de sport van Oldenbeuving, in Tokyo 2020 voor de eerste keer op het olympische programma. Martina is een van de oudste atleten die naar Tokio afreist, terwijl Oldenbeuving met haar zestien jaar de jongste Nederlandse sporter is.

Oldenbeuving, die ook luistert naar de bijnaam ‘SkateKeet,’ is ondanks haar leeftijd al lang een grote naam bij het skateboarden. Op het Europese kampioenschap in 2019 pakte ze op vijftienjarige leeftijd de Europese titel. Mede door deze prestatie volgde ze in 2019 Matthijs de Ligt op als Talent van het jaar. Een titel die jaarlijks wordt uitgereikt op het sportgala van NOC*NSF. Als tienjarige wist Oldenbeuving al op te vallen. In 2015 verscheen de korte documentaire Skatekeet op Zapp waarin de stoere, jonge skatester wordt gevolgd in de skatewereld die wordt gedomineerd door jongens.

De atlete doet al sinds haar twaalfde mee aan wereldbekerwedstrijden. Mocht Oldenbeuving een medaille halen in Tokio, dan mag dat worden gezien als een grote verrassing. De favorieten zijn uit Japan en Brazilië afkomstig. Naast Oldenbeuving doen ook Roos Zwetsloot (20) en Candy Jacobs (30) mee aan het skateboarden op de Olympische Spelen.





Het is voor het eerst dat niet één, maar twee atleten de vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Om de gelijkheid tussen de geslachten te stimuleren, staat het IOC het toe om zowel een mannelijke als een vrouwelijk atleet aan te wijzen als vlaggendrager. In 2016 droeg springruiter Jeroen Dubbeldam de Nederlandse vlag.

