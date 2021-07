Na zeven dagen heeft Nederland vijftien medailles binnen gehaald. Drie goud, zeven zilver en vijfmaal brons. Met het aantal van vijftien eremetalen staat Nederland op een achtste plaats in de medaillespiegel, achter Zuid-Korea. De nummer één in het klassement is China met al 40 medailles, waarvan 19 gouden plakken.

De plaatjes van het podium zijn bekend. Drie sporters, met hun verdiende medaille. Misschien nog wel bekender zijn de foto’s van sporters die in hun medaille of beker bijten. Wie kent niet de foto’s van Rafael Nadal die in de Coupe des Mousquetaires (Beker van Roland Garros) bijt, maar ook vanuit Tokio zijn de beelden al meerdere keren voorbij gekomen.

In de tweets hieronder vind je een paar voorbeelden. Het officiële Tokyo2020 account herinnerde de sporters er eerder deze week nog aan dat de medailles niet eetbaar zijn.

Dit jaar zijn de medailles gemaakt van gerecyclede elektronische apparaten die door Japanners ingeleverd zijn. Niet het meest smakelijke om je tanden in te zetten, zou je denken. Maar toch blijven de atleten het doen. Maar waar komt het eigenlijk vandaan?

Vroeger was het een traditie om in goud te bijten om er achter te komen of het echt goud was of dat het nep was. Bleven de tandafdrukken in de medaille staan, dan was het echt goud.

Tegenwoordig is dat helemaal niet meer nodig. Een olympische gouden medaille moet bestaan uit minimaal 92.5% zilver en een minimum van zes gram goud. Dat sporters dit nog steeds doen, komt voornamelijk door de fotografen die daar om vragen.

Zelfs nu de regels aangepast zijn en de sporters een mondkapje moeten dragen, zodra zij klaar zijn met sporten, behoudt ze er niet van om in de medailles te bijten. Wil je meer lezen over de aangepaste ceremonies? Lees dan hier verder.

