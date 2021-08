Tokyo 2020

Veelvraat Sifan Hassan

Sifan Hassan zorgde voor één van de meest spraakmakende verhalen van deze Olympische Spelen. Ze begon aan een bijna onmogelijke missie door voor drie afstanden te kiezen, ze viel in de series van de 1500 meter, won later op de dag toch goud op de 5.000 meter , haalde vervolgens ook brons op de 1500 meter en maakte het karwei af met een prachtige zege op de 10.000 meter . En dat allemaal terwijl Hassan voor de halve finale van de 5.000 meter een verrekking in haar bovenbeen had opgelopen. De 28-jarige atlete beleefde een bizarre en uitputtende week, maar het was het allemaal waard!

Nog meer atletieksucces

Het bleef niet bij de drie medailles van Hassan. TeamNL was ongekend op dreef op de atletiekbaan. Zo vocht Femke Bol een prachtig duel uit met de Amerikanen Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad op de 400 meter horden . Hoewel iedereen stiekem hoopte op meer, was de bronzen medaille een prachtige beloning voor de opmars die ze dit jaar heeft ingezet.

En wat te danken van het onverwachte meerkampsucces ? Achter de ongenaakbare Belgische Nafissatou Tiam pakten Anouk Vetter en Emma Oosterwegel het zilver en brons.

Ook de estafettemannen op de 4x400 meter zorgden voor een ongekende surprise. In de sterkbezette finale snelden Liemarvin Bonevacia, Terrence Agard, Tony van Diepen en Remy Angela naar de tweede plaats. Liep de estafetteploeg een week eerder nog op valreep een medaille mis op de mixed relay, nu promoveerde Angela een bronzen plak in de laatste meters tot zilver. Na afloop vierden zij het succes samen met de estafettedames. Het leverde prachtige beelden op!

En of dat nog niet voldoende was, behaalde Abdi Nageeye op de slotdag een zilveren medaille op de marathon . Tijdens zijn eindsprint loodste hij ook zijn Belgische maatje Bashir Abdi naar het brons. Wat een sportman én vriend!

Krachtpatsers op de wielerbaan

Na jaren van Britse overheersing was de Nederlandse baanploeg bij de mannen er voorafgaand aan de Olympische Spelen helemaal klaar voor om het roer over te nemen. Bij de team sprint deelde de oranje equipe direct een tik uit door Groot-Brittannië in de finale te verslaan. Het leverde goud op voor Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg.

Het bleek de opmaat voor nog meer succes. Ook op de individuele sprint heerste Nederland. Het kwam uiteindelijk tot een zinderende finale tussen Lavreysen en Hoogland. In de beslissende derde heat maakte Lavreysen het verschil. Weer goud en zilver voor Nederland!

Voor Lavreysen was het karwei nog niet klaar. Op de slotdag ging hij voor goud in de keirinfinale , maar bij een opvallende move van de Brit Jason Kenny keek iedereen naar de Nederlandse topfavoriet. Lavreysen kon het gat echter niet meer dichten en moest deze inspanning bekopen met 'slechts' brons.

Ook vrouwen scoren op de wielerbaan

Ook Shanne Braspennincx zorgde voor Nederlands baansucces. Net als Elis Ligtlee vijf jaar geleden in Rio pakte ze onverwacht het goud in de keirinfinale . En dat zijn misschien wel de allermooiste!

Op de valreep won ook Kirsten Wild de door haar zo gewenste medaille. Na acht wereldtitels ontbrak deze plak nog op haar palmares. Eerder in de week greep ze met Amy Pieters net mis op de koppelkoers; ze werden vierde. En dus moest het gebeuren op het omnium . Na een mislukte afvalkoers leek ook deze missie te stranden, maar de 38-jarige renster herstelde zich in de afsluitende puntenkoers. Het was precies op tijd voor brons!

Van Vleuten recht haar rug

Ook Annemiek van Vleuten was op een missie in Tokio. Zij liep door een dramatische val in Rio de Janeiro het goud mis en wilde nu in de wegwedstrijd orde op zaken stellen. Nederland had naast Van Vleuten met Anna van der Breggen, Demi Vollering en Marianne Vos alle topfavorieten in de ploeg, maar werden verrast door een Oostenrijkse. De onbekende Anna Kiesenhofer bleef vanuit de vroege vlucht voorop. Van Vleuten was hiervan echter niet op de hoogte en kwam juichend als tweede over de streep. Een pijnlijk moment voor Van Vleuten die genoegen moest nemen met zilver.

Van Vleuten rechtte echter haar rug en nam op ongekende wijze revanche. Ze verpulverde de concurrentie tijdens de tijdrit . Voor Van der Breggen was er brons.

Ook het verhaal van Tom Dumoulin is een bijzondere. Aan het begin van dit jaar stopte hij voor onbekende tijd met wielrennen. Hij kwam echter terug met een olympische missie. Ondanks een flinke trainingsachterstand haalde hij tijdens de tijdrit het beste in zichzelf naar boven. Achter Primoz Roglic scoorde hij zilver. Het is een cliché, maar dit was er echt één met een gouden randje!

Met een gebroken knieschijf naar goud

In de eerste dagen van de Olympische Spelen werd de Nederlandse ploeg getroffen door nogal wat pech. De botsing van Niek Kimmann met een official leek het zoveelste geval in dit vervelende rijtje. De BMX'er brak zijn knieschijf en zijn olympische missie leek vroegtijdig ten einde te komen. Kimmann liet zich echter door niets en niemand tegenhouden en bereikte met pijnstillers toch de finale . Het leverde een prachtige gouden medaille op en achteraf een heel mooi verhaal!

Bij de vrouwen kwam favoriete Laura Smulders ten val en werd uitgeschakeld. Haar zus Merel nam de honneurs waar en schopte het net zo verrassend als knap tot brons!

Medailleregen bij de roeiers

Ook de Nederlandse roeiers waren op dreef. De één na de andere combinatie haalde de finale. Uiteindelijk won Nederland op één dag maar liefst vier medailles. Goud was er voor de heren dubbelvier . Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers roeiden zelfs een wereldrecord!

Melvin Twellaar en Stef Broenink waren ook dicht bij goud. Het verschil met Frankrijk was nipt bij de heren dubbeltwee , maar uiteindelijk delfden zij net het onderspit. Desondanks leverde het een mooie zilveren medaille op.

Een tweede plaats was er ook voor de dames dubbelvier . Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester zetten in de laatste meters nog een aanval in op koploper Australiër, maar deze kwam helaas te laat. Desondanks waren zij terecht blij met zilver.

Lisa Scheenaard en Roos de Jong haalden de eerste Nederlandse roeimedaille binnen. Zij pakten brons bij de dames dubbeltwee achter Roemenië en Nieuw-Zeeland.

Een derde plaats was er ook voor het duo Ilse Paulis en Marieke Keijser in de skiff dubbeltwee . Zij konden het goud al bijna ruiken, maar vlak voor de finish veranderde deze medaille in brons toen zij een riem verloren. Italië en Frankrijk schoten hen nog voorbij.

Badloe rondt bizarre week af met goud

Kiran Badloe kende een slechte start in de RS:X-klasse . Omdat er weinig wind stond, was hij als 'zwaargewicht' op achterstand geraakt in de eerste twee races. Net toen hij na de vijfde race weer de koppositie had te pakken, werd hij gediskwalificeerd vanwege het hinderen van zijn concurrent Mattia Camboni. Hij zakte weg naar plek drie. Badloe kwam echter sterk terug. De windsurfer nam uiteindelijk toch weer de leiding en was nog voor de medal race zeker van goud. Met een knappe tweede plaats eindigde hij in stijl.

Zeilster Marit Bouwmeester had in de medal race van de Laser Radial-klasse nog kans om haar olympische titel te prolongeren. Ze moest dan in de afsluitende race drie plaatsen voor haar concurrente Anne-Marie Rindom finishen. Bouwmeester eindigde uiteindelijk als zesde, één plek voor Rindom. De Zweedse Josefin Olsson won de medal race en klom daardoor naar het zilver in het eindklassement. Bouwmeester moest genoegen nemen met brons.

Voor Annemiek Bekkering en Annette Duetz was er brons in de 49er FX-klasse . Het duo stond voorafgaand aan de medal race bovenaan, maar eindigde daarin als negende. Hierdoor kwamen de Brazilianen en de Duitsers langszij.

Hockeyvrouwen zijn niet te stoppen

Tijdens het hockeytoernooi stond er geen maat op de Nederlandse vrouwen. De ploeg van bondscoach Alysson Annan won alle wedstrijden. In de finale was Nederland ook veel te sterk voor Argentinië. Het werd uiteindelijk 3-1, dankzij drie benutte strafcorners. De dames vierden een mooi feestje!

Zilveren Kamminga

Bij het zwemtoernooi zorgde Arno Kamminga voor het Nederlandse succes. Twee keer zilver was het maximale voor de 25-jarige zwemmer. Op de 100 meter schoolslag was hij 'the best of the rest' achter de gedoodverfde favoriet Adam Peaty. Zac Stubbetly-Cook kwam hem in de laatste meters voorbij van de finale 200 meter schoolslag

Op de 10 kilometer open water kon Sharon van Rouwendaal haar olympische titel van Rio niet prolongeren. In de eindsprint moest ze haar meerdere erkennen in de Braziliaanse Ana Marcela Cunha, die 0,9 seconden voor Van Rouwendaal finishte. Het werd zilver.

De allereerste: zilver voor boogschutters

De boogschutters Gabriëlla Schloesser en Steve Wijler wonnen de allereerste medaille voor Nederland; zilver op het onderdeel gemengde teams . Het oranjeduo bereikte knap de eindstrijd waarin de grote favoriet Zuid-Korea met 5-3 te sterk was.

Van Dijke redt de Nederlandse judo-eer

Het judotoernooi verliep teleurstellend voor Nederland. Sanne van Dijke was het enige lichtpuntje. Zij won de strijd om het brons van Giovanna Scoccimarro in de categorie tot 70 kilogram . De Nederlandse moest er diep voor gaan. Pas na ruim zeven minuten in de golden score wist ze haar tegenstander op de rug te gooien.

Mooi brons voor Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten zorgde voor het enige Nederlandse paardensportsucces. Met Beauville Z pakte hij brons bij het individuele springtoernooi . De Nederlander - die in 2012 zilver won met het team - zette in de jump-off de derde tijd neer nadat hij in de finale foutloos was gebleven.

Fontijn loopt de finale nipt mis

Nouchka Fontijn aaste op revanche tegen haar grote rivale Lauren Price in het boksen middengewicht . De Britse hield haar twee jaar geleden van de wereldtitel af na een protest. In eerste instantie was Fontijn juist als winnaar van de confrontatie aangewezen. Ook tijdens de halve finale op de Spelen was er nauwelijks verschil tussen de twee. De juryleden stonden daarom voor een moeilijke keuze. Drie van de vijf kozen er voor Price. De Britse werd uiteindelijk olympisch kampioen. Fontijn moest genoegen nemen met brons.

