BMX kleurt oranje

De Nederlandse bmx'ers kwamen vannacht in actie. Bij de mannen kwamen Niek Kimmann en Twan van Gendt in de tweede heat in actie. In alle drie de runs was het voor de Nederlanders stuivertje wisselen wat betreft eerste en tweede plaats. Kimmann wist zelfs met zijn gebroken knieschijf de twee na snelste tijd van de dag te realiseren. Joris Harmsen kwam in de derde heat in actie en wist zich ook te plaatsen voor de halve finales.

Tokyo 2020 | Nederlandse mannen met overmacht naar halve finales BMX

Bij de dames kwamen Merel en Laura Smulders en Judy Baauw in actie. Ook zij wisten zich te plaatsen voor de halve finales. Deze staan voor morgen gepland. om 03:00 wordt het eerst startschot gegeven. Om 04:40 en 04:50 worden de medailles verdeeld.

Tokyo 2020 | Zusjes Smulders en Baauw door naar halve finale

Zilveren Kamminga in Tokio

Ook op dag 6 weet Kamminga een zilveren medaille te winnen in het Tokyo Aquatics Center. Bij de 200 meter schoolslag zwom de Australier Izaac Stubblety-cook naar een nieuw olympisch record. De Nederlander werd tweede in een tijd van 2:07.01.

Tokyo 2020 | Zilver voor Kamminga op 200m schoolslag

Bij de dames was het aan Femke Heemskerk om de Nederlandse trots te verdedigen. In de halve finale bij de 100 meter vrije slag werd de 33-jarige zwemster vierde. Met de zevende tijd van de dag wist ze zich alsnog te plaatsen voor de finale. Deze staat gepland op 30 juli om 03:59.

Tokyo 2020 | Femke Heemskerk plaatst zich als 7e voor finale 100 meter vrije slag

Lees hier alles over het zwemmen van dag 6.

Handbaldames gecontroleerd tegen Angola.

De Nederlandse handbalvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. De wereldkampioenen versloegen Angola met ruime cijfers - 37-28 - en staan zo aan kop in poule A. Topscorer aan de Nederlandse kant was Bo van Wetering met 7 doelpunten.

Tokyo 2020 | Nederlandse handbaldames gecontroleerd langs Angola

Wederom eremetaal bij het roeien

Ook op dag 6 wordt er weer geroeid in de Sea Forest Waterway. Er kwamen Nederlanders in actie bij het Skiff dubbeltwee vrouwen, twee-zonder heren en skiff (M1x)

De bronzen medaille van Ilse Paulis en Marieke Keijser heeft een zure nasmaak. Het tweetal lag op koers voor goud maar een losgeschoten riem gooide roet in het eten.

Tokyo 2020 | Ontgoocheling bij Paulis/Keijser ondanks bronzen medaille

Guillaume van Krommenhoek en Niki van Spang kwamen in de B-finale in actie op de twee-zonder . Voor de prijzen deed het tweetal niet meer mee. Toch lieten de heren zich van hun beste kant zien. Met een overwinning mogen ze met opgeheven hoog op huis aan.

Ook Sophie Souwer moet genoegen nemen met de B-finale. Met een vierde plek greep ze net buiten de benodigde top-3 plek voor de finale.

Tokyo 2020 | Souwer naar finale B skiff (M1x)

Lees hier alles over het roeien van dag 6.

Golden score verpulverd golden dream

Bij de Nederlandse Judoka's verloopt de zesde dag alles behalve soepel. Guusje Steenhuis wist haar eerste wedstrijd naar zich toe te trekken. Met een waza-ari verslaat ze de Oekraïense Anastasiya Turchyn.

Tokyo 2020 | Steenhuis wint eerste partij

In de tweede partij viel de golden score de verkeerde kant op. Ze verloor uiteindelijk met een hansoku-make na te passief judo en vervolgens het niet opvolgen van de opmerkingen van de scheidsrechter. Om 10.00 uur komt Steenhuis in actie in de herkansingen.

Tokyo 2020 | Guusje steenhuis verliest kwartfinale -78kg van Koreaanse Hyunji Yoon

Voor Michael Korrel is het judo-toernooi afgelopen. Bij de heren onder de 100kg nam de Nederlander het op tegen Karl-Richard Frey. In de golden score zette de Duitser de wedstrijd naar zijn hand door Korrel met een waza-ari op de grond te leggen.

Tokyo 2020 | Michael Korrel vroegtijdig uitgeschakeld bij -100kg



