In de nacht van 24 juli worden de eerste olympische medailles uitgereikt van Tokyo 2020. De dames bij het schieten beginnen om 03:45 met de finales van het 10 meter luchtgeweer. De eerste plek bemachtigt het goud, de tweede plek krijgt het zilver en de nummer drie verwacht een bronzen plak.

Maar waar zijn die medailles eigenlijk van gemaakt? De 'gouden' medaille is van zilver en bedekt met een heel dun laagje goud. De zilveren medaille is wel volledig van zilver gemaakt. De bronzen medaille is van 95% koper en 5% zink. Toch zijn de plakken van Tokyo 2020 niet zomaar in elkaar gezet. Het gebruikte materiaal is namelijk gehaald uit ingezamelde elektronische apparaten. Ongeveer 80.000 ton aan mobiele telefoons en andere apparaten is opgehaald vanuit alle hoeken van Japan. De uiteindelijke telling komt neer op een kleine 5000 medailles.

De gouden medaille van de Olympische Spelen van Tokyo 2020 Foto: Getty Images

Alle olympische medailles moeten voldoen aan een aantal eisen van het International Olympic Committee. Zo moet de Griekse Godin Nike voor haar Panathinaikos stadion te zien zijn. Ook moeten de olympische ringen terug te vinden zijn en de officiële naam van het evenement. Voor de zomerspelen van 2021 is dat XXXII Olympiad Tokyo 2020.

Achter het ontwerp van de medailles zit ook een gedachte. De glimmende plak moet een steen voorstellen die gepolijst is. Dit is te vergelijken met een sporter die na een enorme hoeveelheid werk zich ontpopt tot een atleet van wereldniveau. Junichi Kawanishi is de ontwerpen van de medailles. Zijn inzending won de ontwerpwedstrijd waaraan 400 ontwerpers meededen.

Met een diameter van 8.5 centimeter en een gewicht van zo'n 500 gram zijn de medailles fysieke herinnering aan alle trainingen, blessures en hoogtepunten in aanloop naar de Olympische Spelen.

