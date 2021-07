BADLOE PAKT DERDE GOUD VOOR TEAM NL!

Kiran Badloe heeft zo goed als zeker de derde gouden medaille voor Nederland op de Olympische Spelen gewonnen. De Flevolander won vandaag twee van de drie races in de RS:X-klasse en hoeft de medal race alleen nog maar uit te varen om zeker te zijn van goud.

Tokyo 2020 | Badloe pakt derde goud voor Nederland

Eerder wonnen de mannen dubbelvier goud bij het roeien en won Annemiek van Vleuten de individuele tijdrit.

Einde verhaal voor badmintonners

Mark Caljouw is uitgeschakeld op het olympische badmintontoernooi. De Nederlander moest zijn meerdere erkennen in Kevin Cordon. De eerste game ging gelijkop en eindigde in 21-17 in het voordeel van de Guatamalaan. De tweede game sloeg volledig om en Caljouw won met 21-3. In de derde set waren de heren weer meer aan elkaar gewaagd. Toch wat het de laatse game van Caljouw in Tokio: 21-19.

Ook kwamen Selena Piek en Cheryl Seinen in actie op de vrouwen dubbel. De Nederlanders begonnen matig aan de wedstrijd en kwamen en vervolgens ook niet meer in. Met 21-8 en 21-17 maakten de Koreanen, Sohee Lee en Seungchan Shin, snel een eind aan.

Wijler en Schloesser op de boogschietbaan

Ook bij het boogschieten is Nederland van de partij. Gabriella Schloesser en Steve Wijler komen vandaag in actie. De dames stonden als eerste op het progamma. De voor het ROC uitkomende Svetlana Gomboeva bood goede weerstand, maar in de shoot-out was het Schloesser die de hoogte er met de winst vandoor ging.

Tokyo 2020 | Gabriella Schloesser wint eerste individuele wedstrijd boogschieten

In haar tweede wedstrijd van de dag liep het echter mis voor de 27-jarige. In 24-21, 28-26 en 29-24 was de Française Lisa Barbelin simpelweg te sterk.

Tokyo 2020 | Lisa Barbelin simpelweg te sterk voor Gabriela Schloesser

Ook voor Steve Wijler eindigt het olympisch toernooi na twee rondes. De Nederlander begon de dag sterk tegen Slawomir Naploszek. Een gelijkspel in de vijfde set was genoeg om de wedstrijd met 6-4 te winnen. Kort daarop volgde de wedstrijd tegen Ilfat Abdullin. De Kazach schoot vanaf het begin met scherp en nu was het gelijkspel in de laatste set nadelig voor Wijler.

Tokyo 2020 | Wijler verliest bij laatste zestien, exit boogschutters

BMX kleurt oranje

De Nederlandse BMX'ers kwamen vannacht in actie. Bij de mannen kwamen Niek Kimmann en Twan van Gendt in de tweede heat in actie. In alle drie de runs was het voor de Nederlanders stuivertje wisselen wat betreft eerste en tweede plaats. Kimmann wist zelfs met zijn gebroken knieschijf de twee na snelste tijd van de dag te realiseren. Joris Harmsen kwam in de derde heat in actie en wist zich ook te plaatsen voor de halve finales.

Tokyo 2020 | Nederlandse mannen met overmacht naar halve finales BMX

Bij de dames kwamen Merel en Laura Smulders en Judy Baauw in actie. Ook zij wisten zich te plaatsen voor de halve finales. Deze staan voor morgen gepland. Om 03:00 uur wordt het eerste startschot gegeven. Om 04:40 en 04:50 uur worden de medailles verdeeld.

Tokyo 2020 | Zusjes Smulders en Baauw door naar halve finale

Zilveren Kamminga in Tokio

Ook op dag 6 weet Kamminga een zilveren medaille te winnen in het Tokyo Aquatics Center. Bij de 200 meter schoolslag zwom de Australiër Izaac Stubblety-Cook naar een nieuw olympisch record. De Nederlander werd tweede in een tijd van 2:07.01.

Tokyo 2020 | Zilver voor Kamminga op 200m schoolslag

Bij de dames was het aan Femke Heemskerk om de Nederlandse trots te verdedigen. In de halve finale bij de 100 meter vrije slag werd de 33-jarige zwemster vierde. Met de zevende tijd van de dag wist ze zich alsnog te plaatsen voor de finale. Deze staat gepland op 30 juli om 03:59.

Tokyo 2020 | Femke Heemskerk plaatst zich als 7e voor finale 100 meter vrije slag

Lees hier alles over het zwemmen van dag 6.

Nederland - Groot-Brittannië maal twee

Zowel de heren als de dames komen vandaag in actie op het hockeyveld. Beide wedstrijden zijn tegen Groot-Brittannië. Nederland liet met vlagen goed spel zien, maar het was niet genoeg om de winst over de streep te trekken. Het eindigde in 2-2. De hockeymannen konden niet constant genoeg presteren om Groot-Brittannië van scoren te weerhouden.

Tokyo 2020 | Groot-Brittannië in slotfase langzij Nederlandse hockeymannen

Om 12.00 uur Nederlandse tijd is het aan de vrouwen om de Britten wel te verslaan.

Lees hier alles over de hockeywedstrijd.

Nederland verslaat Angola met ruime cijfers

De Nederlandse handbalvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. De wereldkampioenen versloegen Angola met ruime cijfers - 37-28 - en staan zo aan kop in poule A. Topscorer aan de Nederlandse kant was Bo van Wetering met 7 doelpunten.

Tokyo 2020 | Nederlandse handbaldames gecontroleerd langs Angola

Wederom eremetaal bij het roeien

Ook op dag 6 wordt er weer geroeid in de Sea Forest Waterway. Er kwamen Nederlanders in actie bij het Skiff dubbeltwee vrouwen, twee-zonder heren en skiff (M1x)

De bronzen medaille van Ilse Paulis en Marieke Keijser heeft een zure nasmaak. Het tweetal lag op koers voor goud maar een losgeschoten riem gooide roet in het eten.

Tokyo 2020 | Ontgoocheling bij Paulis/Keijser ondanks bronzen medaille

Guillaume van Krommenhoek en Niki van Spang kwamen in de B-finale in actie op de twee-zonder . Voor de prijzen deed het tweetal niet meer mee. Toch lieten de heren zich van hun beste kant zien. Met een overwinning mogen ze met opgeheven hoog op huis aan.

Ook Sophie Souwer moet genoegen nemen met de B-finale. Met een vierde plek greep ze net buiten de benodigde top-3 plek voor de finale.

Tokyo 2020 | Souwer naar finale B skiff (M1x)

Lees hier alles over het roeien van dag 6.

Beachvolleybalsters gemakkelijk langs Duits duo

Katja Stam en Raisa Schoon winnen gemakkelijk hun derde wedstrijd op de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Met 24-22 en 21-16 konden de Duitsers in de eerste set nog wel weerstand bieden, maar in de tweede set moesten Julia Sude en Karla Burger accepteren dat het niet hun dag was.

Stam en Schoon staan nu derde in de poule, maar van de zes poules gaan de twee beste nummers drie door. Omdat de Nederlanders in twee sets wonnen vandaag is er een goede kans dat de twee alsnog doorstromen naar de knock-out fase.

Om 13:00 komt ook het duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in actie. Het bronzen tweetal van Rio 2016 neemt het op tegen de Braziliaanse Alison Cerutti en Alvaro Morais Filho.

Golden score verpulvert golden dream

Bij de Nederlandse judoka's verloopt de zesde dag alles behalve soepel. Guusje Steenhuis wist haar eerste wedstrijd naar zich toe te trekken. Met een waza-ari verslaat ze de Oekraïense Anastasiya Turchyn.

Tokyo 2020 | Steenhuis wint eerste partij

In de tweede partij viel de golden score de verkeerde kant op. De Koreaanse Hyunji Yoon trok aan het langste eind. Ze verloor uiteindelijk met een hansoku-make na te passief judo en vervolgens het niet opvolgen van de opmerkingen van de scheidsrechter. Om 10.00 uur komt Steenhuis in actie in de herkansingen.

Tokyo 2020 | Guusje steenhuis verliest kwartfinale -78kg van Koreaanse Hyunji Yoon

Wederom een golden score in de herkansing bleek ditmaal te veel te zijn voor Steenhuis. De Cubaanse Kaliema Antomarchi had nog de meeste energie over na vier minuten golden score en gooide de Nederlandse over haar schouder op de rug. Ippon.

Tokyo 2020 | Twee lange wedstrijden zijn teveel voor Guusje Steenhuis.

Voor Michael Korrel is het judo-toernooi afgelopen. Bij de heren onder de 100kg nam de Nederlander het op tegen Karl-Richard Frey. In de golden score zette de Duitser de wedstrijd naar zijn hand door Korrel met een waza-ari op de grond te leggen.

Tokyo 2020 | Michael Korrel vroegtijdig uitgeschakeld bij -100kg

Dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld.

WAAR KIJK JE?

