Herkansingen bij het roeien

Bij het roeien staat de eerste officiële dag van Tokyo 2020 direct in het teken van de herkansingen. Het verhaal van de dag is die van Finn Florijn. Hij zich niet kon revancheren vanwege een positieve COVID-19 test. In de heat waar de Nederlander op de startlijst stond was Peter Purcell-Gilpin de snelste met een tijd van 7:35.16. 'Wat als' telt niet in topsport, maar de tijd die Florijn in zijn eerste heat neerzette was ruim 30 seconden sneller dan Gilpin. Een extra domper bovenop de teleurstellende Spelen van de Nederlander.

Bij het roeien was het niet alleen maar herkansingen. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek moesten 02:50 uur aan de bak voor hun kwalificatiewedstrijd twee-zonder-stuurman. Het tweetal ging sterk van start en lag halverwege aan kop van de wedstrijd. Op het eind zakte ze wat terug en moesten de Nederlanders hun meerdere erkennen in de Roemenen. Servië wist zich als derde te plaatsen voor de halve finales.

Tokyo 2020 | Kwalificatiewedstrijd Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek in twee-zonder-stuurman

Ook bij de vrouwen kwam Nederland in actie. Marieke Keijser en Ilse Paulis gingen van start in de tweede heat bij de skiff lichtgewicht dubbeltwee. De nummers een en twee plaatsen zich voor de halve finales. De andere vier moeten naar de herkansingen. Na ruim zeven minuten kwam het Nederlandse tweetal als eerste over de streep. 3,5 seconde later volgden de Canadezen.

Tokyo 2020 | Marieke Keijser en Ilse Paulis sterkste in lichtgewicht dubbeltwee

Vervolgens was het aan de vier heren en vier dames om te presteren. De Nederlandse mannen moesten hun meerdere erkennen in de Australiërs en de Amerikanen. De herkansingen geven nog een sprankel hoop voor het vervolg van hun olympische droom. Bij de dames was Nederland de sterkste van de heat. Met een voorsprong van 5 seconden op het Chinese viertal wisten Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester zich te plaatsen voor de finale.

Turnen

Dag 1 van Tokyo 2020 staat ook in het teken van de kwalificaties van het mannenturnen. Bart Deurloo en Epke Zonderland wisten zich beiden individueel te plaatsen voor het prestigieuze toernooi. Ondanks dat Deurloo zich via de meerkamp wist te plaatsen stond zijn focus, net zoals Zonderland, volledig op de rekstok. Epke Zonderland wist een score van 13.833 te behalen. De 35-jarige heeft daarmee zijn laatste olympische oefening geturnd. Inmiddels staat hij op de 9e plek en alleen de top 8 gaat naar de individuele finale. Bart Deurloo wist een score van 14.400 te behalen. Op dit moment nog goed voor een tweede plek.

Boogschieten

Een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen: mixed team boogschieten. Steve Wijler en Gabriela Schloesser schieten voor Nederland de pijlen op het blazoen . Het tweetal is een medaillekandidaat en dat lieten ze ook direct merken tegen Italië. De eerste set eindigde met slechts één punt verschil in het voordeel van de Nederlanders. Vervolgens bezweken de Italianen onder de druk en met 34-39 en 33-35 pakte Schloesser en Wijler een gemakkelijke eerste overwinning.

Judoka

Tornike Tsjakadoea wint zijn eerste partij na een Golden Score waza-ari.

Ook de tweede tegenstander van Tsjakadoea moet er aan geloven.

Eerste medaille van Tokyo 2020

De eerste medaille van Tokyo 2020 is een feit. Bij het schieten op de 10 meter luchtgeweer wint de Chinese Qian Yang de gouden plak. Het zilver is voor Anastasiia Galashina en het brons voor Nina Christen.

Yang Qian is pakt de eerste gouden medaille van Tokyo 2020 Foto: Getty Images

Badminton

Nederland is actief op de eerste dag van de Olympische Spelen. Zo ook bij het badminton. Selena Piek en Robin Tabeling nemen het in de gemixte dubbel op tegen het Koreaanse tweetal Yujung Chae en Eungjae Seo. Na een verloren eerste set wisten de Nederlanders de tweede set naar zich toe te trekken. In de derde trokken de Koreanen aan het langste eind.

Dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld.

