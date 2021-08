YULIMAR ROJAS

Het wereldrecord op het hink-stap-sprong stond al 25 jaar, maar werd in Tokio door Venezolaanse Yulimar Rojas uit de boeken gesprongen. En passant werd de atlete de eerste vrouw die een gouden medaille wint voor haar land.

Tokyo 2020 | Wereldrecord hink-stap-sprong uit 1995 verbroken

ITALIAANSE ACHTERVOLGINGSPLOEG

De afgelopen dagen was het Izu Velodrome van ons, maar ook andere landen lieten er mooie dingen zien. Zo ook het Italiaanse ploegenachtervolgingskwartet. Deze gouden medaille was het hoofddoel van Filippo Ganna en samen met zijn teamgenoten Simone Consonni, Francesco Lamon en Jonathan Milan sleepte hij hem ook in de wacht. Dat deden ze in de finale bovendien met een wereldrecord.

Tokyo 2020 | Italiaanse baanwielrenners winnen dankzij Ganna op fenomenale wijze goud

DUITSE ACHTERVOLGINGSPLOEG

Ook bij de vrouwen was er een wereldrecord nodig om het goud om de ploegenachtervolging op te eisen. Tot driemaal toe scherpten de Duitse rensters Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger het wereldrecord aan. De derde maal was scheepsrecht en dus mochten de dames het goud mee naar Duitsland nemen.

TATJANA SCHOENMAKER

Op de 200 meter schoolslag voor vrouwen startte Tatjana Schoenmaker als favoriete, maar dat deed ze eerder op de 100 meter ook al. Toen moest ze genoegen nemen met zilver, maar dat wilde de Australische op de dubbele afstand duidelijk voorkomen. Het leverde haar een gouden plak en een medaille op.

Tokyo 2020 | Wereldrecord Tatjana Schoenmaker op de 200 meter schoolslag

LASHA TALAKHADZE

Dat de Georgische gewichtheffer Lasha Talakhadze het goud zou winnen bij de gewichtscategorie boven 109 kilogram was op voorhand al bijna zeker.Hij onderstreepte zijn suprematie op het nummer met een indrukwekkend wereldrecord.

SYDNEY McLAUGHLIN

De Nederlandse hoop was gevestigd op Femke Bol, maar hoewel ze in topvorm verkeerde in Tokio, was er geen kruid gewassen tegen Sydney McLaughlin. De Amerikaanse verpulverde het wereldrecord op de 400 meter horden. Bol rende achter haar naar het brons.

Tokyo 2020 | Bol verovert brons op 400 meter horden

CAELEB DRESSEL

Met al het atletiekgeweld in het Olympisch Stadion zou je bijna vergeten dat de eerste week voor een groot deel in het teken stond van het zwemmen. De koning van dat eerste deel van de Spelen was Caeleb Dressel. Op de 100 meter vlinderslag zwom de Amerikaan in een wereldrecord naar een van zijn vijf gouden medailles.

Tokyo 2020 | Klimster Aleksandra Miroslaw verbreekt het wereldrecord speed

ALEKSANDRA MIROSLAW

Het klimmen deed zijn intrede op de Olympische Spelen in Tokio. Het goud op dit nummer ging bij de dames naar de Sloveense Janja Garnbret, maar het was een andere klimmer die een wereldrecord verbrak. Nog nooit klom er een vrouw sneller op het onderdeel speed als de Poolse Aleksandra Mirosław. Het leverde haar uiteindelijk echter geen medaille op.

Tokyo 2020 | Caeleb Dressel zwemt wereldrecord op 100m Vlinderslag

BRITSE GEMENGDE ESTAFETTEPLOEG

Arno Kamminga's kwelgeest Adam Peaty zwom met zijn landgenoten Kathleen Dawson, James Guy en Anna Hopkin in de kwalificatie voor de 4x400 meter estafette gemengd al een olympisch record, maar in de finales deden de Britten er nog een schepje bovenop en verbeterden zij het wereldrecord. Het was gouden medaille nummer twee voor zowel Peaty als Guy.

KARSTEN WARHOLM

Het moest uit zijn tenen komen, maar Karsten Warholm weerde uiteindelijk met succes de aanval van de Amerikaan Rai Benjamin op zijn troon af. De Noor verpulverde het oude record en schreeuwde het uit van geluk na de finish. Dat mag ook wel als je driekwart seconde van het oude wereldrecord af loopt.

Tokyo 2020 | Warholm verpulvert wereldrecord en pakt goud op 400 meter horden

