Goud voor Kiran Badloe!

Laten we met het mooiste nieuws beginnen: de gouden race van Kiran Badloe. Hij was na de eerste twaalf races al zeker van de gouden medaille in de RS:X-klasse. Zaterdag hoefde hij alleen nog maar te finishen. Deze taak vervulde hij met verve. Hij kwam als tweede over de streep, waarna hij eindelijk die langverwachte plak om zijn nek mocht hangen.

Tokyo 2020 | Kiran Badloe wint 4e goud voor Nederland

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dit kun je verwachten van dag 9 van de Olympische Spelen 41 MINUTEN GELEDEN

Bij de dames had Lilian de Geus voorafgaand aan de Olympische Spelen goede kansen op een medaille. De drievoudig wereldkampioen eindigde echter op de vijfde plaats in het klassement. Tijdens de medal race op zaterdag werd ze zesde.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaven hun leidende positie uit handen in de 49er FX-klasse met een vijfde, twaalfde en zestiende plaats. Zij hebben echter alsnog goede kansen op goud tijdens de afsluitende medal race op maandag.

Pim van Vught en Bart Lambriex staan na de twaalfde, en laatste, reguliere race op de zevende plaats. Zij strijden maandag tijdens de medal race om de ereplaatsen in de 49er FX-klasse. De medailles zijn uit zicht.

Judoploeg verliest de strijd om het brons

Na een teleurstellend judotoernooi (alleen Sanne van Dijke won brons) konden de Nederlanders zich zaterdag enigszins revancheren tijdens de landenwedstrijd. Na overwinningen op Oezbekistan en Brazilië ging het uiteindelijk mis voor de judoka's tegen Frankrijk (4-0) in de halve finale. Vervolgens was Duitsland te sterk tijdens de strijd om het brons. Lees hier alles over de dag van de judoka's.

Estafetteploeg tot de laatste bocht aan kop...

De Nederlandse gemengde estafetteploeg 4x400 meter was heel dicht bij een medaille. Mede dankzij een goede beurt van Femke Bol, die op het laatste moment toch besloot te starten, kon Ramsey Angela als slotloper de leiding overnemen. In de laatste bocht ging hij nog steeds aan kop, maar beet hij zijn tanden stuk op de concurrentie. Op het laatste rechte eind werd Angela voorbij gestoken door Polen, de Verenigde Staten en de Dominicaanse Republiek. En dus eindigde Nederland op die zo vervelende vierde plaats. Het leverde geen beloning, maar wel veel lof op.

Tokyo 2020 | Bekijk hier de 4x400 meter gemengd estafette terug

Nog meer atletiek

Nederland is met de grootste atletiekploeg sinds 1928 afgereisd naar Tokio. Dit betekent dat je dagelijks kunt genieten van meerdere Nederlanders in actie. Femke Bol begon in de Nederlandse nacht aan haar missie voor een individuele medaille op de 400 meter horden. Tijdens de series leek ze bijna fluitend weg te lopen bij de concurrentie. Dat belooft wat! Maandag komt ze in actie in de halve finale.

Ook Nadine Visser kende weinig problemen in haar kwalificatie op de 100 meter horden, al moest ze daarvoor wel dieper gaan dan Bol. Ze finishte in haar serie als tweede; één honderdste van een seconde achter de Costaricaanse Andrea. De eindtijd van 12,72 (haar beste seizoenstijd) toont aan dat het met de vorm van Visser wel goed zit. Zondag komt ze in actie tijdens de halve finale, vanaf 13.01 uur. Zoe Sedney werd in de voorrondes uitgeschakeld.

Menno Vloon kwalificeerde zich bij het polsstokhoogspringen voor de finale. In zijn tweede poging sprong hij over 5,75 meter. Omdat zijn mislukte poging op die hoogte zijn enige fout was, eindigde hij als vierde en mag hij zich opmaken voor de finale. De Spelen zijn voor Jorinde van Klinken voorbij. Hoewel zij ook als vierde eindigde in haar groep, waren de prestaties uit de andere groep dusdanig goed dat ze net buiten de top 12 viel.

Tokyo 2020 | Overzicht van dag 1 van de Nederlandse atleten

Vierde plaats voor thriatlonploeg

Net als de atletiek- en judoploeg eindigden ook Maya Kingma, Marco van der Stel, Rachel Klamer en Jorik van Egdom als vierde. Zij werden vooraf niet als een kanshebber gezien tijdens de mixed relay triatlon, maar mengden zich toch in de strijd om het eremetaal. Het werd uiteindelijk net geen brons, maar de indrukwekkende eindsprint van Van Egdom leverde wel een eervolle klassering op.

Tokyo 2020 | Samenvatting van estafette triatlon met Nederland op plek vier

Finaleplaatsen voor De Boer en Kromowidjojo

Thom de Boer en Jesse Puts kwamen allebei in actie in de halve finales op de 50 meter vrije slag. De Boer tikte als derde aan in zijn race en zag vervolgens dat zijn tijd van 21,78 seconden genoeg was voor een plaatsje in de finale. Jesse Puts zwom in de tweede halve finale naar een zevende plek en is daarmee uitgeschakeld.

Ranomi Kromowidjojo begon heel hard aan haar halve finale op de 50 meter vrije slag en hoewel Pernille Blume en Sarah Sjöström nog wel voorbijkwamen, hield ze stand en eindigde als derde. Met de zevende tijd totaal was het voldoende voor een plek in de finale. Nadat Caeleb Dressel eerder op de dag al een nieuw wereldrecord had gezwommen op de 100 meter vlinderslag deed het Britse viertal dat ook op de 4x100 wisselslag. Kira Toussaint, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Femke Heemskerk zwommen daarachter naar de vijfde plek.

Tokyo 2020 | Kromowidjojo en De Boer zwemmen naar persoonlijke finales

Fontijn verzekerd van eremetaal

Hoewel Nouchka Fontijn haar eerste ronde van de Canadese Tammara Thibeault verloor, viel de beslissing van de jury na drie rondes unaniem in haar voordeel uit. Daarmee is de Nederlandse zeker van een plek in de halve finale en dus een medaille. Bij de laatste vier treft de Rotterdamse Lauren Price. Fontijn heeft nog een appeltje te schillen met de bokser uit Wales. In 2019 was zij namelijk de tegenstander in de WK-finale toen de Nederlandse in eerste instantie als winnares werd uitgeroepen, maar de uitslag na protest van de Britse nog werd teruggedraaid.

Tokyo 2020 | Nouchka Fontijn verzekerd van medaille na winst kwartfinale

Knappe finaleplaats bij het schoonspringen

Inge Jansen behaalde zaterdag een mooie negende plaats tijdens de halve finale van het schoonspringen op de 3-meterplank. Hierdoor mag ze zich opmaken voor de finale, zondag vanaf 8.00 uur.

Tokyo 2020 | Kijk mee naar schoonspingen en dressuur

Eventing: Blom en Boonzaaijer op plaats 21 en 30

Merel Blom en Janneke Boonzaaijer staan na de eerste dag op de respectievelijke 21ste en dertigste plaats in het klassement bij het eventingtoernooi. Blom scoorde op het onderdeel dressuur 31,50 strafpunten met The Quizmaster. Boonzaaijer behaalde 33,00 strafpunten met Champ de Tailleur. Zondag komen de amazones in acties bij het onderdeel cross, vanaf 00.45 uur.

Handbalsters onderuit tegen Noorwegen

De handbalsters vochten in de middag (Nederlandse tijd) een felle strijd uit met Noorwegen om de koppositie. De wedstrijd ging lang gelijk op, maar in de spannende slotfase ging de wedstrijd toch verloren: 29-27. Overigens was Nederland al geplaatst voor de kwartfinale, dus er is geen man over boord. Maandag speelt Oranje zijn laatste groepswedstrijd.

Tokyo 2020 | Eens te meer delven handbaldames onderspit tegen Noorwegen

Hockeyvrouwen winnen de groep

De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun laatste groepswedstrijd met 3-1 gewonnen van Duitsland. Dit betekent dat Oranje de poulefase afsluit met een perfecte score. Maandag is Nieuw-Zeeland de tegenstander in de kwartfinale.

Tokyo 2020 | Nederlandse hockeysters sluiten poulefaes af met winst op Duitsland

Beachvolleybalsters niet naar achtste finale

Helaas zitten de Olympische Spelen erop voor Raïsa Schoon en Katja Stam. Het beachvolleybalduo vocht voor een laatste kans om als 'lucky loser' de achtste finale te bereiken, maar strandde tegen Lidy en Leila uit Cuba: 17-21 en 17-21. Jammer, want eerder sneuvelden ook al Madelein Meppelink en Sanne Keizer in de groepsfase.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | GOUD VOOR BADLOE! Hoe doen de Nederlanders het op Dag 8 van de Olympische Spelen? 17 UUR GELEDEN