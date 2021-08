Tokyo 2020

Medaillekansen bij zeilen

Morgen volgt dan eindelijk de ontknoping van de wedstrijd in de 49erFX. Annemiek Bekkering en Annette Duetz stonden vanochtend al klaar voor hun medalrace, maar de wedstrijd werd vanwege te weinig wind naar morgen uitgesteld. Het Nederlandse duo staat met miniem verschil aan de leiding en moet voor het Braziliaanse duo eindigen dat in punten gelijk staat. Bekkering en Duetz verdedigen een voorsprong van drie punten op de Duitse boot.

Ook in de Finn-klasse bij de mannen ligt een Nederlander met medaillekansen in het water. Nicholas Heiner moet alleen een hele sterke race varen om op het podium te komen.



05:05 uur: Race 9 & 10 470 vrouwen Zegers/Berkhout

05:33 uur: Medalrace 49er FX Bekkering/Duetz

06:33 uur: Medalrace 49er Lambriex/Van Vugt

07:33 uur: Medalrace Finn mannen Nicholas Heiner

Atletiek

Morgen is ook de dag dat veel Nederlandse atleten aan hun toernooi beginnen. Lisanne de Witte en Lieke Klaver komen in actie op de 400 meter. Taymir Burnet op de 200 meter en Mike Foppen op de 5000 meter hopen ook een ronde verder te komen. Menno Vloon probeert te verrassen bij het polsstokhoogspringen.

02:45 uur: 400 meter vrouwen Lisanne de Witte, Lieke Klaver

04:05 uur: 200 meter mannen Taymir Burnet

12:20 uur: Finale polsstokhoogspringen Menno Vloon

12:56 uur: 5000 meter mannen Mike Foppen

Baanwielrennen

De Nederlandse sprintvrouwen behaalden vandaag een knappe vierde plaats. De mannelijke teamsprinters zullen met niets anders tevreden zijn dan een overwinning.

08:58 uur: Kwalificatie teamsprint mannen

09:50 uur: Eerste ronde teamsprint mannen

10:41 uur: Finale teamsprint mannen

Kwartfinale waterpolo

De waterpolovrouwen spelen in de kwartfinale tegen Hongarije. De Hongaarsen zullen een zware dobber zijn voor de Nederlandse ploeg. Hongarije won in hun poule van de tot voor kort onverslaanbare Amerikaansen. Ze verloren echter van China waardoor ze tweede in hun poule eindigden.

11:20 uur: Kwartfinale Nederland-Hongarije

Kan Bart Deurloo verrassen op rekstok

Geen Epke Zonderland in de rekstokfinale, maar wel Bart Deurloo. De 30-jarige turner kwalificeerde zich als laatste voor de finale. Meerkampkampioen Daiki Hashimoto uit Japan is favoriet. Daarvoor zal Simone Biles op de evenwichtsbalk haar rentree maken.

11:39 uur: Finale Rekstok Bart Deurloo

Synchroonzwemmen

12:30: Duet technische routine Noortje Brouwer, Bregje Brouwer

