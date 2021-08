Openwaterzwemmen

Dag twaalf van de Olympische Spelen begint in de vroege Japanse ochtend in het Odaiba Marine Park. Vanwege het tijdsverschil wordt het startschot zelfs al op 3 augustus om 23:30 gegeven. In het water gaat Sharon van Rouwendaal voor titelprolongatie. In Rio de Janeiro wist de Nederlandse het goud te pakken. Ook in Tokio is de overwinning het doel.

Golf

Bij de Individuele Strokeplay komt Anne van Dam vanaf 00:30 in actie. De 25-jarige is de eerste Nederlandse vrouw op de Olympische Spelen bij het golf. Sowieso is golf geen drukbezette olympische sport voor de Nederlanders. Alleen Joost Luiten ging Van Dam voor tijdens de Spelen in Rio de Janeiro. Voor Tokyo 2020 wist hij zich niet te plaatsen. Hier lees je alles over het olympische golftoernooi.

Anne van Dam of Netherlands plays a tee shot on the first hole during the second round of the LPGA LOTTE Championship at Kapolei Golf Club on April 15, 2021 in Kapolei, Hawaii. Foto: Eurosport

Hockey

Nu de mannen zijn uitgeschakeld is alle hoop gevestigd op de dames. De Nederlandse hockeyvrouwen nemen het in de halve finale wederom op tegen Groot-Brittannië om 03:30 uur. Tijdens de poulefase was Nederland met 1-0 te sterk voor de Britten. Nu is de inzet een finaleplaats. De andere halve finale wordt gespeeld door Argentinië en India.

Schoonspringen

Celine van Duijn mag in actie komen op de twaalfde dag van Tokyo 2020. Na de succesvolle campagne van Inge Jansen op de 3-meterplank is het nu dus aan Van Duijn om te laten zien wat ze in huis heeft. Met een hoogte van 10 meter is het een hoop 'airtime' voordat er contact is met het water. Om 08:00 uur Nederlandse tijd beginnen de kwalificaties.

Diving skier Celine van Duijn of TeamNL in action during an open training. The Dutch divers are preparing for the Olympic Games in Tokyo. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Foto: Eurosport

Zeilen

Ook op zee wordt er weer gestreden om de medailles. In de 470-klasse komt het tweetal Afrodite Zegers en Lobke Berkhout in actie. Alleen de medalrace staat nog op het programma om 08:33 uur. Medaillekansen zitten er niet in, maar gedurende het toernooi werden de resultaten steeds beter. Wie weet kunnen ze hun olympische avontuur afsluiten met een knaller.

Atletiek

Een bomvolle dag op de atletiekbaan. Femke Bol rent haar 400 meter horden finale om 04:30 uur Nederlandse tijd en Sifan Hassan start in de halve finale van de 1500 meter om 12:00 uur. Ook begint het zevenkamp van de dames. Met Emma Oosterwegel, Nadine Broersen en Anouk Vetter heeft Nederland drie ijzers in het vuur. Om 02:35 uur beginnen de dames met de 100 meter horden. Om 03:35 uur staat het hoogspringen op het programma en om 12:05 uur het kogelstoten. De eerste dag van de zevenkamp wordt afgesloten met de 200 meter om 13:30 uur.

Baanwielrennen

De druk is er af. De eerste gouden medaille is binnen. De mannen hebben het langverwachte goud opgehaald op de teamsprint. Nu tijd voor de individuele onderdelen. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hopen in de finale het goud en zilver te verdelen. Ook komen Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx in actie op de keirin. Vanaf 08:30 uur komen de heren in actie en vanaf 09:10 de dames.

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland gaat voor goud op de individuele sprint Foto: Getty Images

Handbal

Bij het handbaltoernooi begint de druk goed op te lopen. De Nederlandse dames moeten het om 13:45 uur opnemen tegen de Fransen. De nummer twee van Rio 2016 is een lastige opgave voor de oranje handbalsters. De wedstrijd staat om 13:45 uur Nederlandse tijd op het programma.

