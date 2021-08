Tokyo 2020

GOLF

Anne van Dam gaat vroeg in de nacht verder met haar individuele toernooi. Tot nu toe wilde het niet bepaald vlotten voor de Arnhemse. Morgen gaat ze proberen haar 59e plek te verbeteren.

BOKSEN

Nouchka Fontijn komt om 7:00 uur Nederlandse tijd in de halve finale van het middelgewichttoernooi (69-75kg) in actie. Ze staat tegenover haar rivale Britse Lauren Price in de ring. Een nederlaag zou een bronzen medaille betekenen, maar als ze wint mag ze op zondag om het goud gaan vechten.

BAANWIELRENNEN

Gisteren was een succesvolle dag met een gouden medaille voor Shanne Braspennicx op de keirin. Een Nederlandse medaille is op dag 14 gegarandeerd. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland staan beiden in de halve finale, waardoor er een zekere medaille is. Ook de vrouwen beginnen aan hun sprinttoernooi. Shanne Braspennincx komt nu in actie op het sprinttoernooi.

08:30 uur: Kwalificatie sprint vrouwen

09:10 uur: Halve finale sprint mannen

09:16 uur: Eerste ronde sprint vrouwen

10:15 uur: Koppelkoers vrouwen

11:00 uur: Finale sprint mannen

11:06 uur: Tweede ronde sprint vrouwen

HOCKEY

Om 12:00 uur gaan de hockeydames het veld op voor hun finale tegen de Argentijnen. Nadat Oranje tijdens Rio 2016 het goud nog aan Groot-Brittannië moesten late, hopen ze in deze replay van de finale van Londen 2012 het goud weer naar Nederland te halen. Tot nu toe zijn de Nederlandsen ongenaakbaar. In hun eerste zeven wedstrijden scoorden zijn 26 doelpunten, terwijl ze slechts drie tegentreffers incasseerden.

ATLETIEK

De nacht staat bij het atletiek in het teken van snelwandelen. De eerste Nederlanders gaan pas in de Nederlandse middag van start. Als eerste komt de mannenestafette voor de 4x400 meter om 13:25 uur de baan op. Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Jochem Dobber, Terrence Agard en Noud Wardenburg gaan in heat 1 proberen een plekje in de finale in de wacht te slepen.

Anderhalf uur later (14:50 uur) begint Sifan Hassan op haar beurt aan haar tweede finale. Het gaat op de 1.500 meter letterlijk met vallen en opstaan voor de Nederlandse langeafstandloopster, maar uiteindelijk kwam ze steeds wel als eerste over de finish. Grote rivale lijkt de Keniaanse Faith Kipyegon te zijn. Kan Hassan haar tweede gouden medaille in Tokio opeisen?

De damesestafette op de 4x100 meter vormt om 15:30 uur het Nederlandse slotstuk in het olympisch stadion. Een medaille zal een lastig verhaal worden, maar het is al winst dat ze hier mogen staan na al het blessurenieuws van eerder in het toernooi.

