MARATHON

Vanwege de hitte in en om Tokio heeft de organisatie besloten de marathon van de dames een uur naar voren te halen. Andrea Deelstra en Jill Holterman zullen dus al om 23:00 uur Nederlandse tijd aan de iconische afstand beginnen. De Keniaanse wereldrecordhouder Brigid Kosgei is favoriet voor de titel, maar welke invloed zullen de zware weersomstandigheden op het verloop van de race hebben?

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dit gebeurde er nog meer op Dag 14 van de Olympische Spelen 4 UUR GELEDEN

GOLF

Anne van Dam begint rond middernacht Nederlandse tijd aan haar vierde en laatste ronde van het golftoernooi. Ze herstelde zich afgelopen dag enigszins met een ronde van drie onder par, maar nog altijd lijkt eerherstel het hoogst haalbare. Met nog een dag als vandaag zou ze wel met een goed gevoel afscheid kunnen nemen van de Spelen.

WATERPOLO

De Nederlandse waterpoloploeg gaat met Australië uitvechten wie als vijfde eindigt. In de groepsfase kwamen de twee teams elkaar al tegen en toen waren het de Australische speelster die wonnen dankzij een sterk vierde kwart. Oranje zal in het Tatsumi Water Polo Centre dus uit zijn op revanche.

Tokyo 2020 | Dames waterpolo laten zege door vingers glippen tegen Australie

BAANWIELRENNEN

De Nederlandse medaillekansen lijken zich dus pas in de Nederlandse ochtend aan te dienen. Shanne Braspennincx komt om 8:45 als eerste de baan op, maar voor haar staan alleen een achtste en (eventuele) kwartfinale op het programma. Ook bij de keirin voor mannen worden er morgen nog geen medailles verdeeld. Alleen de eerste ronde en de herkansingen worden verreden. Harrie Lavreysen gaat zijn hattrick morgen dus nog niet kunnen volbrengen.

De enige medaille die er op Dag 15 in het Izu Velodrome gewonnen kan worden, is die op de Madison. Daarop komen namens Nederland Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik in actie. Havik reed al de wegwedstrijd, terwijl Van Schip op het omnium op weg leek naar eremetaal, maar in de afsluitende puntenkoers alsnog een stuk terugviel.

SIFAN HASSAN

Elke dag lijkt wel een Sifan Hassan-dag. Morgen loopt ze de finale op de 10.000 meter. Het is al haar zesde (en laatste) race van deze Spelen. Gaat dat smijten met energie haar op deze lange afstand parten spelen. Vandaag voegde ze een bronzen medaille op de 1.500 meter toe aan haar goud van de 5 kilometer. Het zal zeker niet makkelijk worden, maar met Hassan lijkt alles mogelijk.

ESTAFETTES 4X400 METER

Zowel de Nederlandse mannen als vrouwen hebben zich weten te plaatsen voor de finale op de 4x400 meter. Zij sluiten morgen de dag in het Olympisch Stadion af. Veel meer dan deze finaleplek lijkt er voor beide viertallen niet in te zitten, maar wie weet slagen ze erin te verrassen. We hebben ten slotte altijd nog Femke Bol.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dit was de dag van de Nederlanders op dag 14 van de Olympische Spelen 15 UUR GELEDEN