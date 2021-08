Tokyo 2020

Atletiek

Kan Sifan Hassan voor het eerste Nederlandse atletiekgoud sinds 1992 zorgen. Dat is de grote vraag op deze dag met bijzonder veel actie in het olympisch stadion. Hassan trapt de Nederlandse nacht zelf af met de series op de 1500 meter en zorgt later ook voor het sluitstuk met de finale op de 5000 meter.

02:35 uur: Series 1500 meter dames met Sifan Hassan.

03:30 uur: Series 200 meter dames met Dafne Schippers en Jamile Samuel.

04:50 uur: Finale 100 meter horden dames met Nadine Visser.

13:05 uur: Halve finale 400 meter heren met Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber.

13:35 uur: Halve finale 400 meter horden dames met Femke Bol.

14:40 uur: Finale 5000 meter dames met Sifan Hassan.



Zeilen

Er worden meerdere zeildisciplines afgerond deze nacht. Drie Nederlandse duo’s komen in actie.

05:05 uur: Race 9 & 10 in de 470 klasse dames met Zegers en Berkhout.

07:33 uur: Medalrace 49er FX klasse dames met Bekkering en Duetz.

08:33 uur: Medalrace 49er klasse heren met Lambriex en Van Vugt.

Baanwielrennen

Morgen begint eindelijk het baanwielrennen. Nederland heeft hoge verwachtingen van het toernooi, maar een medaille op dag één wordt een lastig karwei. Alleen de dames van de teamsprint komen in actie.

08:30 uur: Kwalificaties teamsprint dames.

Hockey

Voor de hockeydames begint het toernooi nu pas echt. Nieuw-Zeeland is de tegenstander voor de torenhoog favoriet voor olympisch goud.



11:30 uur: Kwartfinale Nederland – Nieuw-Zeeland.

Xan de Waard Foto: Getty Images

Handbal

De handbalsters komen in actie voor hun laatste groepswedstrijd. De dames moeten niet verliezen om de tweede plek in de groep veilig te stellen.

12:30 uur: Groepswedstrijd Nederland – Montenegro.

Synchroonzwemmen

Ook bij het synchroonzwemmen is Nederland vertegenwoordigd. De Hoofddorpse Tweeling Noortje en Bregje de Brouwer zwemt in de voorronde van de vrije routine bij de duetten.

12:30 uur: voorronde duetten vrije routine met de zussen De Brouwer.

